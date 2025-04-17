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При обстреле Алешек в Херсонской области погиб мирный житель
При обстреле Алешек в Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 17.04.2025
При обстреле Алешек в Херсонской области погиб мирный житель
Один мирный житель погиб и один ранен в результате украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 30... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:27:00+03:00
2025-04-17T09:27:00+03:00
2025-04-17T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 17 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб и один ранен в результате украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 30 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Алешках один человек погиб, еще один получил ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 11 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Малокаховка, Новая Каховка, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.
https://ria.ru/20250416/obstrel-2011498250.html
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херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Каховка, Вооруженные силы Украины
При обстреле Алешек в Херсонской области погиб мирный житель
При обстреле ВСУ города Алешки в Херсонской области есть погибший и пострадавший