https://ria.ru/20250417/zhitel-2011723509.html

Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать

Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать - РИА Новости, 17.04.2025

Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать

Житель Одессы Владислав Стоянов, сбежавший вместе с другом на лодке по Днепру к российским бойцам, рассказал РИА Новости, что призывает граждан Украины избежать РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:05:00+03:00

2025-04-17T06:05:00+03:00

2025-04-17T15:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155133/53/1551335388_0:311:2436:1681_1920x0_80_0_0_53cc09c9ee0e42810cc68232f24c4519.jpg

КРАСНОДАР, 17 апр — РИА Новости. Житель Одессы Владислав Стоянов, сбежавший вместе с другом на лодке по Днепру к российским бойцам, рассказал РИА Новости, что призывает граждан Украины избежать мобилизации, покинув страну, поскольку "шансов выйти живым из ситуации все меньше". В июне 2024 года одесситы Владислав Стоянов и Андрей Березовский переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. "Граждане Украины, старайтесь всеми способами избежать мобилизации и попасть в сопредельные страны как можно скорее, потому что с каждым днем у вас меньше шансов выйти из этой ситуации как минимум живыми и неповрежденными", — сказал Стоянов. Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011722228.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина