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Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать
Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать - РИА Новости, 17.04.2025
Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать
Житель Одессы Владислав Стоянов, сбежавший вместе с другом на лодке по Днепру к российским бойцам, рассказал РИА Новости, что призывает граждан Украины избежать РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T06:05:00+03:00
2025-04-17T06:05:00+03:00
2025-04-17T15:18:00+03:00
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КРАСНОДАР, 17 апр — РИА Новости. Житель Одессы Владислав Стоянов, сбежавший вместе с другом на лодке по Днепру к российским бойцам, рассказал РИА Новости, что призывает граждан Украины избежать мобилизации, покинув страну, поскольку "шансов выйти живым из ситуации все меньше". В июне 2024 года одесситы Владислав Стоянов и Андрей Березовский переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. "Граждане Украины, старайтесь всеми способами избежать мобилизации и попасть в сопредельные страны как можно скорее, потому что с каждым днем у вас меньше шансов выйти из этой ситуации как минимум живыми и неповрежденными", — сказал Стоянов. Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011722228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать
Житель Одессы Стоянов призвал украинцев избежать мобилизации, покинув страну