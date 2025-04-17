Рейтинг@Mail.ru
МИД возложил ответственность военное преступление в Сумах на Зеленского - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 17.04.2025 (обновлено: 15:26 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011830457.html
МИД возложил ответственность военное преступление в Сумах на Зеленского
МИД возложил ответственность военное преступление в Сумах на Зеленского - РИА Новости, 17.04.2025
МИД возложил ответственность военное преступление в Сумах на Зеленского
Ответственность за военное преступление Киева в Сумах, направленное против собственных граждан, лежит на Владимире Зеленском, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:23:00+03:00
2025-04-17T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумы
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Ответственность за военное преступление Киева в Сумах, направленное против собственных граждан, лежит на Владимире Зеленском, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Под давлением фактов Зеленскому пришлось уволить главу Сумской военной администрации, этого (Владимира) Артюха. Фактически он этим самым подтвердил выдвинутые против него обвинения. Тем самым лидер хунты попытался переложить на главу Сумской военной администрации за это очередное страшное военное преступление, которое направлено было против своих собственных граждан. Я напомню Зеленскому… его же, Зеленского, слова. Как он сказал пару лет назад? Что он не лох, Зеленский? А раз так, то ответственность на нем, безусловно, на нем", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, в украинском сегменте интернета множатся некрологи украинских военных, убитых в ходе удара по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Министерство обороны РФ 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 военных ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег.
https://ria.ru/20250415/sumy-2011342963.html
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
россия
сумы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сумы, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
МИД возложил ответственность военное преступление в Сумах на Зеленского

МИД возложил ответственность за гибель гражданских в Сумах на Зеленского

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Ответственность за военное преступление Киева в Сумах, направленное против собственных граждан, лежит на Владимире Зеленском, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Под давлением фактов Зеленскому пришлось уволить главу Сумской военной администрации, этого (Владимира) Артюха. Фактически он этим самым подтвердил выдвинутые против него обвинения. Тем самым лидер хунты попытался переложить на главу Сумской военной администрации за это очередное страшное военное преступление, которое направлено было против своих собственных граждан. Я напомню Зеленскому… его же, Зеленского, слова. Как он сказал пару лет назад? Что он не лох, Зеленский? А раз так, то ответственность на нем, безусловно, на нем", - сказала она в ходе брифинга.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий
15 апреля, 12:53
Как отметила Захарова, в украинском сегменте интернета множатся некрологи украинских военных, убитых в ходе удара по месту проведения совещания командного состава ВСУ.
Министерство обороны РФ 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 военных ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумыВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала