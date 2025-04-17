https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011830457.html

МИД возложил ответственность военное преступление в Сумах на Зеленского

МИД возложил ответственность военное преступление в Сумах на Зеленского - РИА Новости, 17.04.2025

МИД возложил ответственность военное преступление в Сумах на Зеленского

Ответственность за военное преступление Киева в Сумах, направленное против собственных граждан, лежит на Владимире Зеленском, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:23:00+03:00

2025-04-17T15:23:00+03:00

2025-04-17T15:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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мария захарова

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Ответственность за военное преступление Киева в Сумах, направленное против собственных граждан, лежит на Владимире Зеленском, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Под давлением фактов Зеленскому пришлось уволить главу Сумской военной администрации, этого (Владимира) Артюха. Фактически он этим самым подтвердил выдвинутые против него обвинения. Тем самым лидер хунты попытался переложить на главу Сумской военной администрации за это очередное страшное военное преступление, которое направлено было против своих собственных граждан. Я напомню Зеленскому… его же, Зеленского, слова. Как он сказал пару лет назад? Что он не лох, Зеленский? А раз так, то ответственность на нем, безусловно, на нем", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, в украинском сегменте интернета множатся некрологи украинских военных, убитых в ходе удара по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Министерство обороны РФ 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 военных ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег.

https://ria.ru/20250415/sumy-2011342963.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

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в мире, россия, сумы, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина