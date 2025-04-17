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Зеленский бросил вызов мирным инициативам Трампа, заявили в Госдуме
Зеленский бросил вызов мирным инициативам Трампа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.04.2025
Зеленский бросил вызов мирным инициативам Трампа, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что продлением военного положение на Украине Владимир Зеленский фактически бросил вызов мирным... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:45:00+03:00
2025-04-17T14:45:00+03:00
2025-04-17T14:45:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что продлением военного положение на Украине Владимир Зеленский фактически бросил вызов мирным инициативам президента США Дональда Трампа. Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. "Зеленский фактически бросил очередной вызов инициативам президента Трампа, опираясь на поддержку отдельных европейских политиков", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, продлением военного положения, Зеленский продолжает узурпацию власти и показывает отсутствие желания к мирному урегулированию. "Этим решением он продлевает свой давно завершившийся срок полномочий, откладывая проведение выборов", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250416/peskov-2011553000.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, госдума рф
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Госдума РФ
Зеленский бросил вызов мирным инициативам Трампа, заявили в Госдуме
Депутат Нестеренко: продлением военного положения Зеленский бросает вызов Трампу