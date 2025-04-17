Рейтинг@Mail.ru
Зеленский бросил вызов мирным инициативам Трампа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011822293.html
Зеленский бросил вызов мирным инициативам Трампа, заявили в Госдуме
Зеленский бросил вызов мирным инициативам Трампа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.04.2025
Зеленский бросил вызов мирным инициативам Трампа, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что продлением военного положение на Украине Владимир Зеленский фактически бросил вызов мирным... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:45:00+03:00
2025-04-17T14:45:00+03:00
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что продлением военного положение на Украине Владимир Зеленский фактически бросил вызов мирным инициативам президента США Дональда Трампа. Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. "Зеленский фактически бросил очередной вызов инициативам президента Трампа, опираясь на поддержку отдельных европейских политиков", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, продлением военного положения, Зеленский продолжает узурпацию власти и показывает отсутствие желания к мирному урегулированию. "Этим решением он продлевает свой давно завершившийся срок полномочий, откладывая проведение выборов", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250416/peskov-2011553000.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_096516c4f5aa1804388936e36a1add44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, дональд трамп, госдума рф
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Госдума РФ
Зеленский бросил вызов мирным инициативам Трампа, заявили в Госдуме

Депутат Нестеренко: продлением военного положения Зеленский бросает вызов Трампу

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что продлением военного положение на Украине Владимир Зеленский фактически бросил вызов мирным инициативам президента США Дональда Трампа.
Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.
"Зеленский фактически бросил очередной вызов инициативам президента Трампа, опираясь на поддержку отдельных европейских политиков", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, продлением военного положения, Зеленский продолжает узурпацию власти и показывает отсутствие желания к мирному урегулированию.
"Этим решением он продлевает свой давно завершившийся срок полномочий, откладывая проведение выборов", - сказал депутат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Песков оценил продление военного положения на Украине
16 апреля, 12:51
 
В миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала