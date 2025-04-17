https://ria.ru/20250417/zapad-2011909823.html

"Идиот месяца": на Западе подняли на смех Рютте из-за слов про Украину

"Идиот месяца": на Западе подняли на смех Рютте из-за слов про Украину - РИА Новости, 17.04.2025

"Идиот месяца": на Западе подняли на смех Рютте из-за слов про Украину

Ирландский журналист Чей Боуз назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети X идиотом после его слов о членстве Украины в НАТО. РИА Новости, 17.04.2025

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети X идиотом после его слов о членстве Украины в НАТО.Ранее генсек заявил в эфире украинского телевидения, что альянс никогда не обещал, что членство Украины станет частью мирного соглашения. Так он ответил на вопрос о том, как позиция президента США Дональда Трампа о том, что Украина никогда не станет членом альянса, согласуется с обещаниями самого блока."Рютте разделил первое место с (главой Евродипломатии Каей. — Прим. ред.) Каллас в номинации "Идиот месяца", — написал Боуз.Журналист также неоднократно критиковал Каллас за "вечную мантру о злой России".На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Трамп стал одним из немногих западных лидеров, понимающих, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой и что решить конфликт можно только устранив его первопричины.

https://ria.ru/20250417/kiev-2011879955.html

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