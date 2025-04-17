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"Идиот месяца": на Западе подняли на смех Рютте из-за слов про Украину - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/zapad-2011909823.html
"Идиот месяца": на Западе подняли на смех Рютте из-за слов про Украину
"Идиот месяца": на Западе подняли на смех Рютте из-за слов про Украину - РИА Новости, 17.04.2025
"Идиот месяца": на Западе подняли на смех Рютте из-за слов про Украину
Ирландский журналист Чей Боуз назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети X идиотом после его слов о членстве Украины в НАТО. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:06:00+03:00
2025-04-17T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
марк рютте
дональд трамп
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети X идиотом после его слов о членстве Украины в НАТО.Ранее генсек заявил в эфире украинского телевидения, что альянс никогда не обещал, что членство Украины станет частью мирного соглашения. Так он ответил на вопрос о том, как позиция президента США Дональда Трампа о том, что Украина никогда не станет членом альянса, согласуется с обещаниями самого блока."Рютте разделил первое место с (главой Евродипломатии Каей. — Прим. ред.) Каллас в номинации "Идиот месяца", — написал Боуз.Журналист также неоднократно критиковал Каллас за "вечную мантру о злой России".На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Трамп стал одним из немногих западных лидеров, понимающих, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой и что решить конфликт можно только устранив его первопричины.
https://ria.ru/20250417/kiev-2011879955.html
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в мире, сша, украина, марк рютте, дональд трамп, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Марк Рютте, Дональд Трамп, Россия, НАТО
"Идиот месяца": на Западе подняли на смех Рютте из-за слов про Украину

Журналист Боуз назвал Рютте идиотом месяца после слов о членстве Украины в НАТО

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети X идиотом после его слов о членстве Украины в НАТО.
Ранее генсек заявил в эфире украинского телевидения, что альянс никогда не обещал, что членство Украины станет частью мирного соглашения. Так он ответил на вопрос о том, как позиция президента США Дональда Трампа о том, что Украина никогда не станет членом альянса, согласуется с обещаниями самого блока.
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"Рютте разделил первое место с (главой Евродипломатии Каей. — Прим. ред.) Каллас в номинации "Идиот месяца", — написал Боуз.
Журналист также неоднократно критиковал Каллас за "вечную мантру о злой России".
На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Трамп стал одним из немногих западных лидеров, понимающих, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой и что решить конфликт можно только устранив его первопричины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМарк РюттеДональд ТрампРоссияНАТО
 
 
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