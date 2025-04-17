https://ria.ru/20250417/zakharova-2011850808.html

Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 17.04.2025

Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент Владимир Путин наградил официального представителя МИД России Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, следует из указа,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:07:00+03:00

2025-04-17T16:07:00+03:00

2025-04-17T18:57:00+03:00

россия

мария захарова

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил официального представителя МИД России Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации."За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Захарову Марию Владимировну — директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации", — говорится в документе.Она, в свою очередь, выразила благодарность за столь высокую оценку. "Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу!" — написала представитель внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.По данным РИА Новости, Захарова стала первой женщиной-дипломатом, получившей такую награду.

https://ria.ru/20250210/zaharova-1998379963.html

https://ria.ru/20240305/diplomaty-1931272503.html

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россия, мария захарова, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика