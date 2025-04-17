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Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС
Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС - РИА Новости, 17.04.2025
Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС
Украинский дрон сбили вблизи от площадки тренажера реактора Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:44:00+03:00
2025-04-17T10:44:00+03:00
2025-04-17T11:31:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Украинский дрон сбили вблизи от площадки тренажера реактора Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, – говорится в публикации.В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет, добавили на станции.О случившемся уведомили находящихся на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ.Атаки ВСУ — это прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, подчеркнула пресс-служба.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20250326/zaes-2007322114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС
Украинский дрон нейтрализовали недалеко от ЗАЭС, где находится тренажер реактора