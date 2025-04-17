https://ria.ru/20250417/zaes-2011757102.html

Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС

Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС - РИА Новости, 17.04.2025

Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС

Украинский дрон сбили вблизи от площадки тренажера реактора Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:44:00+03:00

2025-04-17T10:44:00+03:00

2025-04-17T11:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Украинский дрон сбили вблизи от площадки тренажера реактора Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, – говорится в публикации.В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет, добавили на станции.О случившемся уведомили находящихся на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ.Атаки ВСУ — это прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, подчеркнула пресс-служба.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20250326/zaes-2007322114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область, энергодар