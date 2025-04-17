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Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 17.04.2025 (обновлено: 11:31 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/zaes-2011757102.html
Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС
Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС - РИА Новости, 17.04.2025
Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС
Украинский дрон сбили вблизи от площадки тренажера реактора Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:44:00+03:00
2025-04-17T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская аэс
вооруженные силы украины
запорожская область
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Украинский дрон сбили вблизи от площадки тренажера реактора Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, – говорится в публикации.В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет, добавили на станции.О случившемся уведомили находящихся на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ.Атаки ВСУ — это прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, подчеркнула пресс-служба.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20250326/zaes-2007322114.html
запорожская область
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происшествия, запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Энергодар
Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС

Украинский дрон нейтрализовали недалеко от ЗАЭС, где находится тренажер реактора

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Украинский дрон сбили вблизи от площадки тренажера реактора Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, – говорится в публикации.
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В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет, добавили на станции.
О случившемся уведомили находящихся на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ.
Атаки ВСУ — это прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, подчеркнула пресс-служба.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЭнергодар
 
 
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