https://ria.ru/20250417/zaderzhanie-2011908420.html

Полиция задержала двоих причастных к попытке поджога дома ростовского имама

Полиция задержала двоих причастных к попытке поджога дома ростовского имама - РИА Новости, 17.04.2025

Полиция задержала двоих причастных к попытке поджога дома ростовского имама

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:57:00+03:00

2025-04-17T19:57:00+03:00

2025-04-17T20:24:00+03:00

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева, информацию подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах."Да, правоохранители задержали двоих причастных к попытке поджога", - сообщил собеседник агентства.В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону сообщили, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД во взаимодействии с коллегами из УФСБ РФ по Ростовской области задержали двух граждан, причастных к совершению попытки поджога частного домовладения на улице Туркестанской города Ростова-на-Дону."Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности: мужчина в возрасте 32-х лет - за совершение кражи имущества, его 24-летний подельник - за сбыт и хранение наркотиков, а также кражу", - сообщили в ведомстве.В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции, продолжается расследование возбужденного в среду уголовного дела по статье 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что вечером 15 апреля была совершена попытка поджога частного домовладения Бикмаева, в результате никто не пострадал. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь позвонил председателю Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имаму-ахунду Мухаммеду Бикмаеву и выразил слова поддержки и солидарности в связи с попыткой поджога частного дома религиозного деятеля.

https://ria.ru/20250412/terrorizm-2010872522.html

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, министерство внутренних дел рф (мвд россии)