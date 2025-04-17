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Полиция задержала двоих причастных к попытке поджога дома ростовского имама - РИА Новости, 17.04.2025
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19:57 17.04.2025 (обновлено: 20:24 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/zaderzhanie-2011908420.html
Полиция задержала двоих причастных к попытке поджога дома ростовского имама
Полиция задержала двоих причастных к попытке поджога дома ростовского имама - РИА Новости, 17.04.2025
Полиция задержала двоих причастных к попытке поджога дома ростовского имама
Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:57:00+03:00
2025-04-17T20:24:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева, информацию подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах."Да, правоохранители задержали двоих причастных к попытке поджога", - сообщил собеседник агентства.В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону сообщили, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД во взаимодействии с коллегами из УФСБ РФ по Ростовской области задержали двух граждан, причастных к совершению попытки поджога частного домовладения на улице Туркестанской города Ростова-на-Дону."Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности: мужчина в возрасте 32-х лет - за совершение кражи имущества, его 24-летний подельник - за сбыт и хранение наркотиков, а также кражу", - сообщили в ведомстве.В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции, продолжается расследование возбужденного в среду уголовного дела по статье 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что вечером 15 апреля была совершена попытка поджога частного домовладения Бикмаева, в результате никто не пострадал. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь позвонил председателю Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имаму-ахунду Мухаммеду Бикмаеву и выразил слова поддержки и солидарности в связи с попыткой поджога частного дома религиозного деятеля.
https://ria.ru/20250412/terrorizm-2010872522.html
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происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция задержала двоих причастных к попытке поджога дома ростовского имама

Полиция задержала двоих причастных к попытке поджога дома имама Бикмаева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева, информацию подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Да, правоохранители задержали двоих причастных к попытке поджога", - сообщил собеседник агентства.
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В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону сообщили, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД во взаимодействии с коллегами из УФСБ РФ по Ростовской области задержали двух граждан, причастных к совершению попытки поджога частного домовладения на улице Туркестанской города Ростова-на-Дону.
"Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности: мужчина в возрасте 32-х лет - за совершение кражи имущества, его 24-летний подельник - за сбыт и хранение наркотиков, а также кражу", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции, продолжается расследование возбужденного в среду уголовного дела по статье 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что вечером 15 апреля была совершена попытка поджога частного домовладения Бикмаева, в результате никто не пострадал. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь позвонил председателю Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имаму-ахунду Мухаммеду Бикмаеву и выразил слова поддержки и солидарности в связи с попыткой поджога частного дома религиозного деятеля.
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