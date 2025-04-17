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Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии задержание мигрантов в бане - РИА Новости, 17.04.2025
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11:26 17.04.2025 (обновлено: 12:34 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/zaderzhanie-2011766737.html
Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии задержание мигрантов в бане
Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии задержание мигрантов в бане - РИА Новости, 17.04.2025
Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии задержание мигрантов в бане
Омбудсмены России и Киргизии Татьяна Москалькова и Джамиля Джаманбаева обсудили недавнее задержание киргизских граждан в московской бане, сообщили журналистам в РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:26:00+03:00
2025-04-17T12:34:00+03:00
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татьяна москалькова
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БИШКЕК, 17 апр — РИА Новости. Омбудсмены России и Киргизии Татьяна Москалькова и Джамиля Джаманбаева обсудили недавнее задержание киргизских граждан в московской бане, сообщили журналистам в пресс-службе главного правозащитника Киргизии. "Правозащитницы двух стран обсудили вопросы сотрудничества в области защиты прав граждан Кыргызстана и России", — говорится в релизе. Встреча состоялась в рамках заседания Комиссии по правам человека СНГ. Джаманбаева выразила обеспокоенность из-за задержания киргизских мигрантов в столичном банном комплексе "Бодрость" и попросила российскую коллегу помочь в обеспечении защиты их прав. Москалькова ответила, что после ее обращения прокуратура и миграционная служба начали проверку, а сама она будет держать ситуацию на контроле. "Сейчас в нашей стране ситуация требует повышенной безопасности. Но при усилении мер безопасности не должны быть ущемлены права добросовестных людей", — сказала российский омбудсмен.По информации московского главка МВД, 10 апреля силовики в рамках мер по противодействию незаконной миграции провели проверку общественных помещений в Тимирязевском районе, включая банный комплекс "Бодрость". После рейда почти 60 мигрантов доставили в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что противоправных действий против них не совершали, обращений в отделение МВД не поступало.В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов задерживают киргизов в бане. На этом фоне МИД Киргизии 14 апреля вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики.
https://ria.ru/20250417/mid-2011713143.html
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россия, киргизия, москва, татьяна москалькова, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
Россия, Киргизия, Москва, Татьяна Москалькова, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), В мире
Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии задержание мигрантов в бане

Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии задержание мигрантов в бане в Москве

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева
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БИШКЕК, 17 апр — РИА Новости. Омбудсмены России и Киргизии Татьяна Москалькова и Джамиля Джаманбаева обсудили недавнее задержание киргизских граждан в московской бане, сообщили журналистам в пресс-службе главного правозащитника Киргизии.
"Правозащитницы двух стран обсудили вопросы сотрудничества в области защиты прав граждан Кыргызстана и России", — говорится в релизе.
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Встреча состоялась в рамках заседания Комиссии по правам человека СНГ. Джаманбаева выразила обеспокоенность из-за задержания киргизских мигрантов в столичном банном комплексе "Бодрость" и попросила российскую коллегу помочь в обеспечении защиты их прав. Москалькова ответила, что после ее обращения прокуратура и миграционная служба начали проверку, а сама она будет держать ситуацию на контроле.
«
"Сейчас в нашей стране ситуация требует повышенной безопасности. Но при усилении мер безопасности не должны быть ущемлены права добросовестных людей", — сказала российский омбудсмен.
По информации московского главка МВД, 10 апреля силовики в рамках мер по противодействию незаконной миграции провели проверку общественных помещений в Тимирязевском районе, включая банный комплекс "Бодрость". После рейда почти 60 мигрантов доставили в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что противоправных действий против них не совершали, обращений в отделение МВД не поступало.
В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов задерживают киргизов в бане. На этом фоне МИД Киргизии 14 апреля вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики.
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РоссияКиргизияМоскваТатьяна МоскальковаСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В мире
 
 
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