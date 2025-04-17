https://ria.ru/20250417/youtube-2011714907.html

В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube

В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube - РИА Новости, 17.04.2025

В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube

Речь о блокировке или отключении YouTube в России на данный момент не идет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T02:28:00+03:00

2025-04-17T02:28:00+03:00

2025-04-17T02:28:00+03:00

общество

технологии

россия

антон немкин (депутат)

youtube

госдума рф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Речь о блокировке или отключении YouTube в России на данный момент не идет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идёт. Но, как бы то ни было, пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что тема YouTube в России по-прежнему остаётся актуальной. При этом, по его словам, платформа продолжает допускать многочисленные нарушения российского законодательства — распространяет запрещённый контент и игнорирует требования по удалению отдельных материалов. "Несмотря на это, никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается – не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями. Тем не менее, платформа находится под пристальным вниманием, и её работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится", - заключил парламентарий. По мнению Немкина, переход на отечественные видеоплатформы сегодня — это не просто реакция на внешние вызовы, а стратегически важный шаг к цифровому суверенитету. "Кроме того, наши платформы уже демонстрируют серьёзный прогресс — как в техническом плане, так и в подходах к работе с авторами. Поддержка в виде грантов, образовательных программ, продвижения отечественного контента — всё это создаёт устойчивую экосистему, где у российских пользователей и блогеров появляется реальная альтернатива", - считает депутат. Важным парламентарий считает то, что переход на российские платформы идёт не через запреты, а через создание специальных условий, в том числе авторов привлекают комфортными условиями монетизации, возможностями развития аудитории и понятными алгоритмами продвижения. "Это даёт шанс не просто заменить иностранную платформу, а построить свои, более ориентированные на интересы общества. И чем больше людей — и зрителей, и авторов — вовлекается в развитие отечественного видеоконтента, тем быстрее мы придем к действительно независимой и конкурентоспособной цифровой среде", - заключил он.

https://ria.ru/20250410/simonyan-2010581851.html

https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html

https://ria.ru/20250301/baza-2002391219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, антон немкин (депутат), youtube, госдума рф