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В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube - РИА Новости, 17.04.2025
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02:28 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/youtube-2011714907.html
В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube
В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube - РИА Новости, 17.04.2025
В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube
Речь о блокировке или отключении YouTube в России на данный момент не идет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T02:28:00+03:00
2025-04-17T02:28:00+03:00
общество
технологии
россия
антон немкин (депутат)
youtube
госдума рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Речь о блокировке или отключении YouTube в России на данный момент не идет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идёт. Но, как бы то ни было, пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что тема YouTube в России по-прежнему остаётся актуальной. При этом, по его словам, платформа продолжает допускать многочисленные нарушения российского законодательства — распространяет запрещённый контент и игнорирует требования по удалению отдельных материалов. "Несмотря на это, никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается – не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями. Тем не менее, платформа находится под пристальным вниманием, и её работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится", - заключил парламентарий. По мнению Немкина, переход на отечественные видеоплатформы сегодня — это не просто реакция на внешние вызовы, а стратегически важный шаг к цифровому суверенитету. "Кроме того, наши платформы уже демонстрируют серьёзный прогресс — как в техническом плане, так и в подходах к работе с авторами. Поддержка в виде грантов, образовательных программ, продвижения отечественного контента — всё это создаёт устойчивую экосистему, где у российских пользователей и блогеров появляется реальная альтернатива", - считает депутат. Важным парламентарий считает то, что переход на российские платформы идёт не через запреты, а через создание специальных условий, в том числе авторов привлекают комфортными условиями монетизации, возможностями развития аудитории и понятными алгоритмами продвижения. "Это даёт шанс не просто заменить иностранную платформу, а построить свои, более ориентированные на интересы общества. И чем больше людей — и зрителей, и авторов — вовлекается в развитие отечественного видеоконтента, тем быстрее мы придем к действительно независимой и конкурентоспособной цифровой среде", - заключил он.
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010581851.html
https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html
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общество, технологии, россия, антон немкин (депутат), youtube, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), YouTube, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube

Депутат Немкин: блокировать YouTube в России пока не планируется

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Речь о блокировке или отключении YouTube в России на данный момент не идет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идёт. Но, как бы то ни было, пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе", - сказал он РИА Новости.
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Депутат отметил, что тема YouTube в России по-прежнему остаётся актуальной. При этом, по его словам, платформа продолжает допускать многочисленные нарушения российского законодательства — распространяет запрещённый контент и игнорирует требования по удалению отдельных материалов.
«
"Несмотря на это, никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается – не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями. Тем не менее, платформа находится под пристальным вниманием, и её работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится", - заключил парламентарий.
По мнению Немкина, переход на отечественные видеоплатформы сегодня — это не просто реакция на внешние вызовы, а стратегически важный шаг к цифровому суверенитету.
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"Кроме того, наши платформы уже демонстрируют серьёзный прогресс — как в техническом плане, так и в подходах к работе с авторами. Поддержка в виде грантов, образовательных программ, продвижения отечественного контента — всё это создаёт устойчивую экосистему, где у российских пользователей и блогеров появляется реальная альтернатива", - считает депутат.
Важным парламентарий считает то, что переход на российские платформы идёт не через запреты, а через создание специальных условий, в том числе авторов привлекают комфортными условиями монетизации, возможностями развития аудитории и понятными алгоритмами продвижения.
"Это даёт шанс не просто заменить иностранную платформу, а построить свои, более ориентированные на интересы общества. И чем больше людей — и зрителей, и авторов — вовлекается в развитие отечественного видеоконтента, тем быстрее мы придем к действительно независимой и конкурентоспособной цифровой среде", - заключил он.
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ОбществоТехнологииРоссияАнтон Немкин (депутат)YouTubeГосдума РФ
 
 
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