https://ria.ru/20250417/x5-2011855551.html

X5 и "Перекресток" тестируют инновационные технологии в супермаркетах

X5 и "Перекресток" тестируют инновационные технологии в супермаркетах - РИА Новости, 17.04.2025

X5 и "Перекресток" тестируют инновационные технологии в супермаркетах

X5 Group и "Перекресток" открыли лаборатории на базе двух супермаркетов и внедрили технологии, которые позволяют оцифровать 90% процессов в супермаркетах, а... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:49:00+03:00

2025-04-17T16:49:00+03:00

2025-04-17T17:30:00+03:00

x5 retail group

технологии

торговый дом "перекресток"

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. X5 Group и "Перекресток" открыли лаборатории на базе двух супермаркетов и внедрили технологии, которые позволяют оцифровать 90% процессов в супермаркетах, а также проверять и масштабировать бизнес-гипотезы с целью повышения эффективности операционных процессов и улучшения клиентского опыта, сообщает пресс-служба компании.В настоящее время тестируются четыре типа технологий: CV (компьютерное зрение), Bluetooth-маячки, IoT (интернет вещей) и аудиобейджи.Компьютерное зрение представляет собой систему "умных" камер в торговом зале, которые отслеживают трафик, очереди в кассовых зонах, заканчивающиеся товары на полках, а также предпочтения покупателей.Bluetooth-маячки помогают оцифровывать потребительское поведение в магазинах, повышать эффективность операционных процессов и, как следствие, улучшать клиентский опыт.Технология IoT направлена на мониторинг работы торгового оборудования. Датчики контролируют уровень углекислого газа, температуру, освещение и другие показатели, и, при необходимости, автоматически корректируют их.В свою очередь, аудиобейджи используются для повышения качества сервиса обслуживания за счет анализа коммуникации сотрудников с покупателями."Инновации и технологии – это неотъемлемая часть современного бизнеса. Ритейл в этом смысле – не исключение. Мы активно внедряем новые решения в свои бизнес-процессы и полностью открыты к работе с внешними партнерами-поставщиками технологий и стартапами, улучшающими клиентский опыт и бизнес в целом. Как раз наши лаборатории – это площадки для быстрой проверки бизнес-гипотез, направленных на достижение операционных и клиентских метрик, увеличение розничного товарооборота, а также для поиска инсайтов и выбора оптимальной целевой технологии", – приводится в сообщении комментарий директора по инновациям X5 Group Сергея Андреева.Как отметил директор по поддержке и эффективности бизнеса "Перекрестка" Александр Чухонцев, торговая сеть стремится максимально цифровизировать пространство магазина, чтобы быстро внедрять и масштабировать подтвердившие свою эффективность технологии.

https://ria.ru/20250406/produkty-2009588388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

x5 retail group, технологии, торговый дом "перекресток"