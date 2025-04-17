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Бесплатная доставка габаритных товаров от Wildberries заработает в СНГ - РИА Новости, 17.04.2025
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17:26 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/wildberries-2011878438.html
Бесплатная доставка габаритных товаров от Wildberries заработает в СНГ
Бесплатная доставка габаритных товаров от Wildberries заработает в СНГ - РИА Новости, 17.04.2025
Бесплатная доставка габаритных товаров от Wildberries заработает в СНГ
В ближайшее время жители Еревана, Астаны и Минска смогут заказывать крупногабаритные товары с бесплатной доставкой до двери, включая подъем в квартиру, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:26:00+03:00
2025-04-17T17:26:00+03:00
wildberries
снг
доставка
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В ближайшее время жители Еревана, Астаны и Минска смогут заказывать крупногабаритные товары с бесплатной доставкой до двери, включая подъем в квартиру, сообщил руководитель направления "Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries" Евгений Булдыгин. Заявление прозвучало на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), которая проходит в четверг в Центре международной торговли. "Запуск грузовой доставки в Армении, Казахстане и Беларуси — важный шаг к созданию единой логистической платформы Wildberries на всем пространстве СНГ", – приводит пресс-служба Объединенной компания Wildberries и Russ слова Булдыгина. Ранее услуга была доступна только на территории России. Сервис охватывает товары из категории мебели, бытовой техники, сантехники, стройматериалов и товаров для дачи. "Мы видим активный интерес со стороны покупателей и уверены, что новое направление будет способствовать росту продаж местных и российских продавцов", — отметил Булдыгин. На первом этапе сервис станет доступен в крупнейших городах трех стран: Ереване, Астане и Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить большее количество населенных пунктов в регионе. По статистике компании, в 2024 году спрос на крупногабаритные товары вырос более чем в семь раз по сравнению с предыдущим годом, а их ассортимент превысил 160 тысяч наименований. Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) проходит в Москве, она организована Объединенной компанией Wildberries и Russ для российских предпринимателей. РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.
https://ria.ru/20250417/tatyanakim-2011761883.html
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wildberries, снг, доставка
Wildberries, СНГ, доставка
Бесплатная доставка габаритных товаров от Wildberries заработает в СНГ

Бесплатную доставку габаритных товаров от Wildberries запустят в СНГ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В ближайшее время жители Еревана, Астаны и Минска смогут заказывать крупногабаритные товары с бесплатной доставкой до двери, включая подъем в квартиру, сообщил руководитель направления "Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries" Евгений Булдыгин.
Заявление прозвучало на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), которая проходит в четверг в Центре международной торговли.
Глава компании Wildberries Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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"Запуск грузовой доставки в Армении, Казахстане и Беларуси — важный шаг к созданию единой логистической платформы Wildberries на всем пространстве СНГ", – приводит пресс-служба Объединенной компания Wildberries и Russ слова Булдыгина.
Ранее услуга была доступна только на территории России. Сервис охватывает товары из категории мебели, бытовой техники, сантехники, стройматериалов и товаров для дачи.
"Мы видим активный интерес со стороны покупателей и уверены, что новое направление будет способствовать росту продаж местных и российских продавцов", — отметил Булдыгин.
На первом этапе сервис станет доступен в крупнейших городах трех стран: Ереване, Астане и Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить большее количество населенных пунктов в регионе.
По статистике компании, в 2024 году спрос на крупногабаритные товары вырос более чем в семь раз по сравнению с предыдущим годом, а их ассортимент превысил 160 тысяч наименований.
Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) проходит в Москве, она организована Объединенной компанией Wildberries и Russ для российских предпринимателей.
РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.
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WildberriesСНГдоставка
 
 
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