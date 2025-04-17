https://ria.ru/20250417/wildberries-2011878438.html

Бесплатная доставка габаритных товаров от Wildberries заработает в СНГ

Бесплатная доставка габаритных товаров от Wildberries заработает в СНГ - РИА Новости, 17.04.2025

Бесплатная доставка габаритных товаров от Wildberries заработает в СНГ

В ближайшее время жители Еревана, Астаны и Минска смогут заказывать крупногабаритные товары с бесплатной доставкой до двери, включая подъем в квартиру, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:26:00+03:00

2025-04-17T17:26:00+03:00

2025-04-17T17:26:00+03:00

wildberries

снг

доставка

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В ближайшее время жители Еревана, Астаны и Минска смогут заказывать крупногабаритные товары с бесплатной доставкой до двери, включая подъем в квартиру, сообщил руководитель направления "Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries" Евгений Булдыгин. Заявление прозвучало на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), которая проходит в четверг в Центре международной торговли. "Запуск грузовой доставки в Армении, Казахстане и Беларуси — важный шаг к созданию единой логистической платформы Wildberries на всем пространстве СНГ", – приводит пресс-служба Объединенной компания Wildberries и Russ слова Булдыгина. Ранее услуга была доступна только на территории России. Сервис охватывает товары из категории мебели, бытовой техники, сантехники, стройматериалов и товаров для дачи. "Мы видим активный интерес со стороны покупателей и уверены, что новое направление будет способствовать росту продаж местных и российских продавцов", — отметил Булдыгин. На первом этапе сервис станет доступен в крупнейших городах трех стран: Ереване, Астане и Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить большее количество населенных пунктов в регионе. По статистике компании, в 2024 году спрос на крупногабаритные товары вырос более чем в семь раз по сравнению с предыдущим годом, а их ассортимент превысил 160 тысяч наименований. Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) проходит в Москве, она организована Объединенной компанией Wildberries и Russ для российских предпринимателей. РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.

https://ria.ru/20250417/tatyanakim-2011761883.html

https://ria.ru/20250417/kim-2011760194.html

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wildberries, снг, доставка