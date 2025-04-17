Рейтинг@Mail.ru
Выплату за звание "Мать-героиня" повысят до 1 млн рублей в Тверской области - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:47 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/vyplaty-2011905320.html
Выплату за звание "Мать-героиня" повысят до 1 млн рублей в Тверской области
Выплату за звание "Мать-героиня" повысят до 1 млн рублей в Тверской области - РИА Новости, 17.04.2025
Выплату за звание "Мать-героиня" повысят до 1 млн рублей в Тверской области
В Тверской области планируется увеличить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей единовременную региональную выплату жительницам, удостоенным звания "Мать-героиня",... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:47:00+03:00
2025-04-17T19:47:00+03:00
тверская область
россия
игорь руденя
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ТВЕРЬ, 17 апр - РИА Новости. В Тверской области планируется увеличить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей единовременную региональную выплату жительницам, удостоенным звания "Мать-героиня", сообщила пресс-служба правительства региона. Как уточняют власти, звание "Мать-героиня" в Российской Федерации присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Награда учреждена Указом президента РФ в 2022 году. Награжденной матери при присвоении звания полагается федеральная выплата в размере 1 миллиона рублей. По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени дополнительно введено также региональное поощрение. "Семнадцатого апреля на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена законодательная инициатива, направленная на увеличение единовременного денежного поощрения для жительниц Верхневолжья (Тверской области - ред.), удостоенных звания "Мать-героиня", с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Законодательную инициативу об увеличении выплаты внесут на рассмотрение областного парламента. Подчеркивается, что губернатор также поручил проработать вопрос об обеспечении таких больших семей жильем.
https://ria.ru/20250417/rudenya-2011826364.html
https://ria.ru/20250415/rudenya-2011450778.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь руденя, социальные выплаты
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Социальные выплаты
Выплату за звание "Мать-героиня" повысят до 1 млн рублей в Тверской области

В Верхневолжье увеличат выплату женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
Дзен
ТВЕРЬ, 17 апр - РИА Новости. В Тверской области планируется увеличить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей единовременную региональную выплату жительницам, удостоенным звания "Мать-героиня", сообщила пресс-служба правительства региона.
Как уточняют власти, звание "Мать-героиня" в Российской Федерации присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Награда учреждена Указом президента РФ в 2022 году. Награжденной матери при присвоении звания полагается федеральная выплата в размере 1 миллиона рублей. По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени дополнительно введено также региональное поощрение.
Заседание регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Руденя обозначил задачи по современной городской среде в Верхневолжье
Вчера, 15:05
"Семнадцатого апреля на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена законодательная инициатива, направленная на увеличение единовременного денежного поощрения для жительниц Верхневолжья (Тверской области - ред.), удостоенных звания "Мать-героиня", с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Законодательную инициативу об увеличении выплаты внесут на рассмотрение областного парламента.
Подчеркивается, что губернатор также поручил проработать вопрос об обеспечении таких больших семей жильем.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил строительство Детской областной больницы в Твери - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Руденя проинспектировал строительство Детской областной больницы в Твери
15 апреля, 20:00
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала