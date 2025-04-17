https://ria.ru/20250417/vyplaty-2011905320.html

Выплату за звание "Мать-героиня" повысят до 1 млн рублей в Тверской области

Выплату за звание "Мать-героиня" повысят до 1 млн рублей в Тверской области - РИА Новости, 17.04.2025

Выплату за звание "Мать-героиня" повысят до 1 млн рублей в Тверской области

В Тверской области планируется увеличить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей единовременную региональную выплату жительницам, удостоенным звания "Мать-героиня",... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:47:00+03:00

2025-04-17T19:47:00+03:00

2025-04-17T19:47:00+03:00

тверская область

россия

игорь руденя

социальные выплаты

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ТВЕРЬ, 17 апр - РИА Новости. В Тверской области планируется увеличить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей единовременную региональную выплату жительницам, удостоенным звания "Мать-героиня", сообщила пресс-служба правительства региона. Как уточняют власти, звание "Мать-героиня" в Российской Федерации присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Награда учреждена Указом президента РФ в 2022 году. Награжденной матери при присвоении звания полагается федеральная выплата в размере 1 миллиона рублей. По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени дополнительно введено также региональное поощрение. "Семнадцатого апреля на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена законодательная инициатива, направленная на увеличение единовременного денежного поощрения для жительниц Верхневолжья (Тверской области - ред.), удостоенных звания "Мать-героиня", с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Законодательную инициативу об увеличении выплаты внесут на рассмотрение областного парламента. Подчеркивается, что губернатор также поручил проработать вопрос об обеспечении таких больших семей жильем.

https://ria.ru/20250417/rudenya-2011826364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь руденя, социальные выплаты