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В Госдуму внесут проект о возвращении прямых всенародных выборов мэров - РИА Новости, 17.04.2025
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04:50 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/vybory-2011721006.html
В Госдуму внесут проект о возвращении прямых всенародных выборов мэров
В Госдуму внесут проект о возвращении прямых всенародных выборов мэров - РИА Новости, 17.04.2025
В Госдуму внесут проект о возвращении прямых всенародных выборов мэров
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроекты, которым планируется установить единый порядок избрания... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T04:50:00+03:00
2025-04-17T04:50:00+03:00
политика
сергей миронов
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроекты, которым планируется установить единый порядок избрания глав муниципалитетов – голосованием граждан России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как рассказали агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Проектом федерального закона вносятся изменения в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", направленные на установление единой процедуры избрания глав муниципальных образований исключительно на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, законопроектом депутаты думской фракции СРЗП планируют вернуть россиянам право выбирать глав муниципалитетов. По словам Миронова, в большинстве городов сегодня применяется конкурсная модель, когда депутаты выбирают кандидатов, отобранных специальной комиссией, и при этом она уже дает "сбои". "Мы предлагаем вернуть единственный способ избрания – муниципальные выборы, а в небольших образованиях – народный сход. В любом случае это волеизъявление граждан. Тех самых, на которых мэрам и предстоит работать. Таким подходом мы восстановим доверие людей к системе выборов и самоуправления. А самое главное – сохраним прямой диалог, живую связь между населением и ближайшим к нему уровнем власти", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20250124/gryzlov-1995284345.html
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политика, сергей миронов, госдума рф
Политика, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о возвращении прямых всенародных выборов мэров

СРЗП внесет в Госдуму проект о возвращении прямых всенародных выборов мэров

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроекты, которым планируется установить единый порядок избрания глав муниципалитетов – голосованием граждан России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как рассказали агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
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"Проектом федерального закона вносятся изменения в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", направленные на установление единой процедуры избрания глав муниципальных образований исключительно на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, законопроектом депутаты думской фракции СРЗП планируют вернуть россиянам право выбирать глав муниципалитетов. По словам Миронова, в большинстве городов сегодня применяется конкурсная модель, когда депутаты выбирают кандидатов, отобранных специальной комиссией, и при этом она уже дает "сбои".
"Мы предлагаем вернуть единственный способ избрания – муниципальные выборы, а в небольших образованиях – народный сход. В любом случае это волеизъявление граждан. Тех самых, на которых мэрам и предстоит работать. Таким подходом мы восстановим доверие людей к системе выборов и самоуправления. А самое главное – сохраним прямой диалог, живую связь между населением и ближайшим к нему уровнем власти", - заключил Миронов.
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