https://ria.ru/20250417/vsu-2011891341.html

Главу подразделения сил логистики ВСУ в Виннице заподозрили в растрате

Главу подразделения сил логистики ВСУ в Виннице заподозрили в растрате - РИА Новости, 17.04.2025

Главу подразделения сил логистики ВСУ в Виннице заподозрили в растрате

Уголовное дело завели на Украине против начальника и должностных лиц подразделения сил логистики ВСУ в Виннице, их обвиняют в растрате почти 2,7 миллиона гривен РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:30:00+03:00

2025-04-17T18:30:00+03:00

2025-04-17T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели на Украине против начальника и должностных лиц подразделения сил логистики ВСУ в Виннице, их обвиняют в растрате почти 2,7 миллиона гривен (65 тысяч долларов), сообщило в четверг бюро экономической безопасности (БЭБ) страны. Как сообщает бюро, правоохранители Винницкой области выявили группу, организовавшую закупку несоответствующих стандартам 1400 двухъярусных кроватей для военных по завышенным ценам. В схему был вовлечены должностные лица винницкого подразделения сил логистики ВСУ, включая его начальника и руководителей коммерческих структур. "Ущерб государственному бюджету в результате противоправных действий составил более 2,7 миллиона гривен (65 тысяч долларов). Во время проведения санкционированных обысков задержаны четверо человек. Семерым участникам организованной группы сообщено о подозрении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро экономической безопасности, при этом имена подозреваемых не указываются. Согласно материалам дела, в конце 2022 директор одной из киевских компании при содействии должностных лиц оформил сделку на закупку кроватей без тендера, при этом подконтрольные фирмы подали завышенные предложения для имитации конкурса.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991533558.html

https://ria.ru/20241120/sud-1984828251.html

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