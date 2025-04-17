Главу подразделения сил логистики ВСУ в Виннице заподозрили в растрате
Дело о растрате завели против главы подразделения сил логистики ВСУ в Виннице
Статуя Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели на Украине против начальника и должностных лиц подразделения сил логистики ВСУ в Виннице, их обвиняют в растрате почти 2,7 миллиона гривен (65 тысяч долларов), сообщило в четверг бюро экономической безопасности (БЭБ) страны.
Как сообщает бюро, правоохранители Винницкой области выявили группу, организовавшую закупку несоответствующих стандартам 1400 двухъярусных кроватей для военных по завышенным ценам. В схему был вовлечены должностные лица винницкого подразделения сил логистики ВСУ, включая его начальника и руководителей коммерческих структур.
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"Ущерб государственному бюджету в результате противоправных действий составил более 2,7 миллиона гривен (65 тысяч долларов). Во время проведения санкционированных обысков задержаны четверо человек. Семерым участникам организованной группы сообщено о подозрении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро экономической безопасности, при этом имена подозреваемых не указываются.
Согласно материалам дела, в конце 2022 директор одной из киевских компании при содействии должностных лиц оформил сделку на закупку кроватей без тендера, при этом подконтрольные фирмы подали завышенные предложения для имитации конкурса.
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