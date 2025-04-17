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Главу подразделения сил логистики ВСУ в Виннице заподозрили в растрате - РИА Новости, 17.04.2025
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18:30 17.04.2025 (обновлено: 18:32 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/vsu-2011891341.html
Главу подразделения сил логистики ВСУ в Виннице заподозрили в растрате
Главу подразделения сил логистики ВСУ в Виннице заподозрили в растрате - РИА Новости, 17.04.2025
Главу подразделения сил логистики ВСУ в Виннице заподозрили в растрате
Уголовное дело завели на Украине против начальника и должностных лиц подразделения сил логистики ВСУ в Виннице, их обвиняют в растрате почти 2,7 миллиона гривен РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:30:00+03:00
2025-04-17T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели на Украине против начальника и должностных лиц подразделения сил логистики ВСУ в Виннице, их обвиняют в растрате почти 2,7 миллиона гривен (65 тысяч долларов), сообщило в четверг бюро экономической безопасности (БЭБ) страны. Как сообщает бюро, правоохранители Винницкой области выявили группу, организовавшую закупку несоответствующих стандартам 1400 двухъярусных кроватей для военных по завышенным ценам. В схему был вовлечены должностные лица винницкого подразделения сил логистики ВСУ, включая его начальника и руководителей коммерческих структур. "Ущерб государственному бюджету в результате противоправных действий составил более 2,7 миллиона гривен (65 тысяч долларов). Во время проведения санкционированных обысков задержаны четверо человек. Семерым участникам организованной группы сообщено о подозрении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро экономической безопасности, при этом имена подозреваемых не указываются. Согласно материалам дела, в конце 2022 директор одной из киевских компании при содействии должностных лиц оформил сделку на закупку кроватей без тендера, при этом подконтрольные фирмы подали завышенные предложения для имитации конкурса.
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991533558.html
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украина, винница, винницкая область, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Винница, Винницкая область, Вооруженные силы Украины, В мире
Главу подразделения сил логистики ВСУ в Виннице заподозрили в растрате

Дело о растрате завели против главы подразделения сил логистики ВСУ в Виннице

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели на Украине против начальника и должностных лиц подразделения сил логистики ВСУ в Виннице, их обвиняют в растрате почти 2,7 миллиона гривен (65 тысяч долларов), сообщило в четверг бюро экономической безопасности (БЭБ) страны.
Как сообщает бюро, правоохранители Винницкой области выявили группу, организовавшую закупку несоответствующих стандартам 1400 двухъярусных кроватей для военных по завышенным ценам. В схему был вовлечены должностные лица винницкого подразделения сил логистики ВСУ, включая его начальника и руководителей коммерческих структур.
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"Ущерб государственному бюджету в результате противоправных действий составил более 2,7 миллиона гривен (65 тысяч долларов). Во время проведения санкционированных обысков задержаны четверо человек. Семерым участникам организованной группы сообщено о подозрении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро экономической безопасности, при этом имена подозреваемых не указываются.
Согласно материалам дела, в конце 2022 директор одной из киевских компании при содействии должностных лиц оформил сделку на закупку кроватей без тендера, при этом подконтрольные фирмы подали завышенные предложения для имитации конкурса.
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