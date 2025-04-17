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ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.04.2025
ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской области
Военнослужащие группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:29:00+03:00
2025-04-17T14:29:00+03:00
2025-04-17T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
https://ria.ru/20250416/minoborony-2011583722.html
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской области
МО РФ: группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Сумской области