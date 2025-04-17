https://ria.ru/20250417/vsu-2011816860.html

ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.04.2025

ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской области

Военнослужащие группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:29:00+03:00

2025-04-17T14:29:00+03:00

2025-04-17T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

https://ria.ru/20250416/minoborony-2011583722.html

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)