https://ria.ru/20250417/vsu-2011811832.html

ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в Курской области - РИА Новости, 17.04.2025

ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском приграничье до 165 боевиков ВСУ, два танка, боевую машины пехоты, пять боевых... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:18:00+03:00

2025-04-17T14:18:00+03:00

2025-04-17T14:40:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском приграничье до 165 боевиков ВСУ, два танка, боевую машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении МО России.Минобороны РФ уточнило, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 74780 военнослужащих, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2277 боевых бронированных машин, 2734 автомобиля, 618 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них - 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметило МО России.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250414/kurjane-2011124199.html

https://ria.ru/20250415/sever-2011359608.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, владимир путин, валерий герасимов