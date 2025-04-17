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ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действия "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки до 130 военнослужащих и два орудия... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:51:00+03:00
2025-04-17T13:51:00+03:00
2025-04-17T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки до 130 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Карла Маркса, Зеленное Поле, Зеленый Кут и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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в мире, карл маркс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
В мире, Карл Маркс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действия "Востока"
Минобороны: ВСУ потеряли до 130 военных и 2 арторудия в зоне действия "Востока"