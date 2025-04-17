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ВСУ 123 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 17.04.2025 (обновлено: 13:31 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/vsu-2011797412.html
ВСУ 123 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам
ВСУ 123 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ 123 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам
Вооруженные силы Украины с 18 марта по 17 апреля 123 раза нарушали договоренности после моратория на удары по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:29:00+03:00
2025-04-17T13:31:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 18 марта по 17 апреля 123 раза нарушали договоренности после моратория на удары по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.В частности, в ночь на 24 марта Киев атаковал с помощью БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию.Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ. Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011794920.html
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вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ 123 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам

ВСУ 123 раза нарушили договоренности по мораторию на удары по энергообъектам

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 18 марта по 17 апреля 123 раза нарушали договоренности после моратория на удары по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Киев игнорирует мораторий на удары по объектам энергетики, заявила Захарова
Вчера, 13:19
С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.
В частности, в ночь на 24 марта Киев атаковал с помощью БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию.
Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ. Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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