https://ria.ru/20250417/vsu-2011797412.html

ВСУ 123 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам

ВСУ 123 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам - РИА Новости, 17.04.2025

ВСУ 123 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам

Вооруженные силы Украины с 18 марта по 17 апреля 123 раза нарушали договоренности после моратория на удары по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:29:00+03:00

2025-04-17T13:29:00+03:00

2025-04-17T13:31:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 18 марта по 17 апреля 123 раза нарушали договоренности после моратория на удары по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.В частности, в ночь на 24 марта Киев атаковал с помощью БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию.Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ. Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011794920.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины