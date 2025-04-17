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Пленные рассказали, как ВСУ атакуют своих солдат, если те хотят сдаться - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/vsu-2011719180.html
Пленные рассказали, как ВСУ атакуют своих солдат, если те хотят сдаться
Пленные рассказали, как ВСУ атакуют своих солдат, если те хотят сдаться - РИА Новости, 17.04.2025
Пленные рассказали, как ВСУ атакуют своих солдат, если те хотят сдаться
ВСУ атакуют дронами своих же солдат, не давая возможности сдаться ВС РФ, рассказали РИА Новости пленные. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T04:08:00+03:00
2025-04-17T04:08:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. ВСУ атакуют дронами своих же солдат, не давая возможности сдаться ВС РФ, рассказали РИА Новости пленные. "Двое погибло, двое осталось, нас взяли в плен. И по дороге, пока нас вели, были скиды (сбросы - ред.) дронов. Было видно, что мы были в форме украинской, были связанные руки", - рассказывает пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко. По словам Потапенко, ВСУ сбрасывают взрывоопасные предметы и атакуют дронами-камикадзе, пытаясь попасть по пленным и военнослужащим ВС РФ. "Они кошмарили всю дорогу. Кошмарили, что я получил ранение. Мне оказали помощь медицинскую, раны перевязали. И даже будучи раненым, нас дроны преследовали", - рассказал пленный Александр Смольников. По словам Смольникова, чтобы избежать атак украинских дронов ему пришлось прятаться за деревьями до момента отступления в безопасную зону. "Двое суток нас обкидывали, чтобы мы вышли. На третьи сутки к нам пришли (солдаты ВС РФ - ред.) утром, и мы сдали им в плен. Когда начали выводить из блиндажа, начали скидывать с дронов со стороны Украины", - рассказал пленный Юрий Неумержитский. По словам Юрия, его группа пряталась от украинских дронов, не имея возможности самостоятельно сдаться в плен ВС РФ. Позже от пришедшей группы солдат РФ пленные узнали, что все это время их блиндаж атаковали дроны ВСУ.
https://ria.ru/20250125/plennyj-1995437733.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленные рассказали, как ВСУ атакуют своих солдат, если те хотят сдаться

ВСУ атакуют дронами своих же солдат, не давая возможности сдаться

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. ВСУ атакуют дронами своих же солдат, не давая возможности сдаться ВС РФ, рассказали РИА Новости пленные.
"Двое погибло, двое осталось, нас взяли в плен. И по дороге, пока нас вели, были скиды (сбросы - ред.) дронов. Было видно, что мы были в форме украинской, были связанные руки", - рассказывает пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко.
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По словам Потапенко, ВСУ сбрасывают взрывоопасные предметы и атакуют дронами-камикадзе, пытаясь попасть по пленным и военнослужащим ВС РФ.
"Они кошмарили всю дорогу. Кошмарили, что я получил ранение. Мне оказали помощь медицинскую, раны перевязали. И даже будучи раненым, нас дроны преследовали", - рассказал пленный Александр Смольников.
По словам Смольникова, чтобы избежать атак украинских дронов ему пришлось прятаться за деревьями до момента отступления в безопасную зону.
"Двое суток нас обкидывали, чтобы мы вышли. На третьи сутки к нам пришли (солдаты ВС РФ - ред.) утром, и мы сдали им в плен. Когда начали выводить из блиндажа, начали скидывать с дронов со стороны Украины", - рассказал пленный Юрий Неумержитский.
По словам Юрия, его группа пряталась от украинских дронов, не имея возможности самостоятельно сдаться в плен ВС РФ. Позже от пришедшей группы солдат РФ пленные узнали, что все это время их блиндаж атаковали дроны ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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