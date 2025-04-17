Politico: сокращение помощи ослабит влияние США на Ближнем Востоке
Politico: сокращение помощи США может ослабить их влияние на Ближнем Востоке
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сокращение иностранной помощи со стороны США может ослабить их влияние в регионе Ближнего Востока, сообщает газета Politico со ссылкой на аналитиков, чиновников и гуманитарных работников.
Согласно правительственным данным, на которые ссылается газета, только за 2023 год страны региона получили в общей сложности 4 миллиарда долларов помощи через агентство США по международному развитию (USAID). В целом за период с 2010 по 2023 год USAID предоставило странам Ближнего Востока 40 миллиардов долларов помощи, отмечает Politico.
"Этот резкий шаг скажется на положении стран в неспокойном регионе, страдающем от политической нестабильности, гуманитарных и экономических проблем... он может подорвать влияние Вашингтона на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечает газета, Египет, Израиль и Иордания являются одними из основных получателей помощи со стороны США, однако влияние сокращений финансирования будет заметно и в Ираке, который все еще справляется с последствиями американской оккупации и борется с террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ), в Сирии, где произошла смена правительства, в Йемене, страдающем от гражданского конфликта, в Газе и Ливане, где Израиль проводит военные операции, пишет газета.
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
* запрещенная в России террористическая организация