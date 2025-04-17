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При пожаре на автовокзале Владивостока пострадали три автобуса - РИА Новости, 17.04.2025
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02:25 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/vladivostok-2011714747.html
При пожаре на автовокзале Владивостока пострадали три автобуса
При пожаре на автовокзале Владивостока пострадали три автобуса - РИА Новости, 17.04.2025
При пожаре на автовокзале Владивостока пострадали три автобуса
Три рейсовых автобуса получили повреждения в результате пожара на автовокзале во Владивостоке, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T02:25:00+03:00
2025-04-17T02:25:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Три рейсовых автобуса получили повреждения в результате пожара на автовокзале во Владивостоке, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. "Сегодня утром на автовокзале в районе улицы Русская произошло возгорание автобусов. Уже через восемь минут на месте работали огнеборцы… По прибытии пожарных частично горели три автобуса, шел густой черный дым. В результате пожара выгорела половина одного автобуса, также огнем частично повреждены два рядом стоящих автобуса. Пожар ликвидирован на 40 квадратах. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Проверки по факту инцидента также проводят прокуратура и полиция.
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россия
владивосток
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на автовокзале Владивостока пострадали три автобуса

При пожаре на автовокзале во Владивостоке пострадали три рейсовых автобуса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Три рейсовых автобуса получили повреждения в результате пожара на автовокзале во Владивостоке, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
"Сегодня утром на автовокзале в районе улицы Русская произошло возгорание автобусов. Уже через восемь минут на месте работали огнеборцы… По прибытии пожарных частично горели три автобуса, шел густой черный дым. В результате пожара выгорела половина одного автобуса, также огнем частично повреждены два рядом стоящих автобуса. Пожар ликвидирован на 40 квадратах. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Проверки по факту инцидента также проводят прокуратура и полиция.
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ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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