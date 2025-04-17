https://ria.ru/20250417/vladivostok-2011714747.html

При пожаре на автовокзале Владивостока пострадали три автобуса

При пожаре на автовокзале Владивостока пострадали три автобуса - РИА Новости, 17.04.2025

При пожаре на автовокзале Владивостока пострадали три автобуса

Три рейсовых автобуса получили повреждения в результате пожара на автовокзале во Владивостоке, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T02:25:00+03:00

2025-04-17T02:25:00+03:00

2025-04-17T02:25:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Три рейсовых автобуса получили повреждения в результате пожара на автовокзале во Владивостоке, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. "Сегодня утром на автовокзале в районе улицы Русская произошло возгорание автобусов. Уже через восемь минут на месте работали огнеборцы… По прибытии пожарных частично горели три автобуса, шел густой черный дым. В результате пожара выгорела половина одного автобуса, также огнем частично повреждены два рядом стоящих автобуса. Пожар ликвидирован на 40 квадратах. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Проверки по факту инцидента также проводят прокуратура и полиция.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841317.html

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владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)