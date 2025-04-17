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Эксперт объяснил, куда россияне понесли деньги помимо вкладов
Эксперт объяснил, куда россияне понесли деньги помимо вкладов - РИА Новости, 17.04.2025
Эксперт объяснил, куда россияне понесли деньги помимо вкладов
Альтернативой традиционным банковским вкладам все чаще становятся вложения в криптовалюту и металлические счета, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T02:15:00+03:00
2025-04-17T02:15:00+03:00
2025-04-17T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Альтернативой традиционным банковским вкладам все чаще становятся вложения в криптовалюту и металлические счета, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнёр, вице-президент ELS GROUP Андрей Евстифеев.По его словам, некоторые россияне выбирают криптовалюту за возможную высокую доходность, но это не массово, поскольку риски здесь все же велики. А вот вложения в драгметаллы считаются более надежными."Люди считают золото, серебро и платину безопасным вариантом вложений. И цифры это подтверждают: только за I квартал 2025 года золото подорожало на 18,6%", — пояснил эксперт.Он добавил, что росту альтернативных вложений способствует обилие информации о криптовалютах и драгметаллах, упрощение таких инвестиций и необходимость обходить ограничения с доступом к счетам и валюте за рубежом.
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общество, россия, els group, андрей евстифеев, вклады, деньги, золото, криптовалюта
Общество, Россия, ELS GROUP, Андрей Евстифеев, Вклады, Деньги, Золото, Криптовалюта
Эксперт объяснил, куда россияне понесли деньги помимо вкладов
ELS GROUP: россияне начали вкладывать деньги в криптовалюту, золото и серебро