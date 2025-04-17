Первый в России винный город Белый мыс решили открыть в конце года
Открытие первого в мире винного города Белый мыс перенесли на конец года
Винодельческое хозяйство. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" в Геленджике откроют целиком в конце года, рассказал в интервью РИА Новости ресторатор, руководитель проекта винного города Дмитрий Левицкий.
"До последнего мы планировали запускать город по частям, хотели начать с двух объектов: нашей энотеки с самой большой коллекцией российского вина и кафе-пекарни на набережной от Аркадия Новикова. Они должны были открыться в конце весны. Но недавно мы приняли непростое решение — не открываться частично. Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая". Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года", — сказал он.
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В начале декабря 2024 года на презентации проекта Левицкий говорил, что первый объект "Белого мыса" — винотеку — планируется открыть в марте 2025 года, а весь комплекс — к августу-сентябрю.
"Мы строим "Белый мыс" в стиле биотек — без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море. Это красиво, но технически сложно. Плюс повлияли санкции: оборудование, которое планировали привезти из-за рубежа, теперь нужно заменять, что-то переделывать", — отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что подобного проекта нет не только в России, но и в мире.
«
"В Бордо есть винный центр с музеем, рестораном и магазином, но он в четыре-пять раз меньше по масштабу. Так что мы все делаем с нуля", — сказал руководитель проекта.
Левицкий также уточнил, что идея создания винного города принадлежит группе акционерного банка "Россия". Им же принадлежат такие известные винные бренды, как "Массандра", "Инкерман" и "Новый Свет".
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