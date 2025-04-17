https://ria.ru/20250417/vino-2011719367.html

Первый в России винный город Белый мыс решили открыть в конце года

Первый в России винный город Белый мыс решили открыть в конце года - РИА Новости, 17.04.2025

Первый в России винный город Белый мыс решили открыть в конце года

Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" в Геленджике откроют целиком в конце года, рассказал в интервью РИА Новости ресторатор, руководитель проекта... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T04:13:00+03:00

2025-04-17T04:13:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" в Геленджике откроют целиком в конце года, рассказал в интервью РИА Новости ресторатор, руководитель проекта винного города Дмитрий Левицкий."До последнего мы планировали запускать город по частям, хотели начать с двух объектов: нашей энотеки с самой большой коллекцией российского вина и кафе-пекарни на набережной от Аркадия Новикова. Они должны были открыться в конце весны. Но недавно мы приняли непростое решение — не открываться частично. Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая". Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года", — сказал он. "Мы строим "Белый мыс" в стиле биотек — без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море. Это красиво, но технически сложно. Плюс повлияли санкции: оборудование, которое планировали привезти из-за рубежа, теперь нужно заменять, что-то переделывать", — отметил собеседник агентства.Он подчеркнул, что подобного проекта нет не только в России, но и в мире."В Бордо есть винный центр с музеем, рестораном и магазином, но он в четыре-пять раз меньше по масштабу. Так что мы все делаем с нуля", — сказал руководитель проекта.Левицкий также уточнил, что идея создания винного города принадлежит группе акционерного банка "Россия". Им же принадлежат такие известные винные бренды, как "Массандра", "Инкерман" и "Новый Свет".

https://ria.ru/20250415/vino-2011467138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, геленджик, бордо, аркадий новиков, общество