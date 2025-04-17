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Украинские СМИ сообщили об аресте кировоградского литиевого месторождения

Украинские СМИ сообщили об аресте кировоградского литиевого месторождения - РИА Новости, 18.04.2025

Украинские СМИ сообщили об аресте кировоградского литиевого месторождения

Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области, пишет издание NV. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-17T21:55:00+03:00

2025-04-17T21:55:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области, пишет издание NV. "Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения в Кировоградской области по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова", — говорится в публикации.Как отмечается, компания оценила месторождение по международному стандарту JORK и готовилась к добыче редкоземельного металла. Арест произошел по производству, расследуемого с 2016 года, тогда дело завели из-за предполагаемого незаконного получения разрешения на добычу лития. Девять лет спустя расследование возобновилось, при том, что спецразрешение обошлось ООО "Укрлитийдобыча" в 119 миллионов гривен (2,8 миллиона долларов), уплаченных в бюджет страны. Таким образом, прокуратура привела к остановке единственного на Украине проекта с действующим специальным разрешением. По информации издания "Укррудпром", геологическая разведка выяснила, что запасы лития на этом объекте превышают 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития.

https://ria.ru/20250405/mineraly-2009586794.html

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