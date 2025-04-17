https://ria.ru/20250417/universitet-2011925947.html

Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил об устранении угрозы

Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил об устранении угрозы - РИА Новости, 17.04.2025

Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил об устранении угрозы

Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил, что "угроза нейтрализована". РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T22:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил, что "угроза нейтрализована". "Правоохранители нейтрализовали угрозу", - сообщил вуз в соцсети Х. По данным американских СМИ, в ходе стрельбы могли погибнуть до шести человек. Очевидцы рассказывают, что устроивший стрельбу мужчина открыл огонь из винтовки и пистолета. Президент США Дональд Трамп называл случившееся "ужасным".

https://ria.ru/20250417/tramp-2011918199.html

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в мире, флорида, сша, дональд трамп