https://ria.ru/20250417/universitet-2011925947.html
Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил об устранении угрозы
Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил об устранении угрозы - РИА Новости, 17.04.2025
Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил об устранении угрозы
Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил, что "угроза нейтрализована". РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:40:00+03:00
2025-04-17T22:40:00+03:00
2025-04-17T22:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил, что "угроза нейтрализована". "Правоохранители нейтрализовали угрозу", - сообщил вуз в соцсети Х. По данным американских СМИ, в ходе стрельбы могли погибнуть до шести человек. Очевидцы рассказывают, что устроивший стрельбу мужчина открыл огонь из винтовки и пистолета. Президент США Дональд Трамп называл случившееся "ужасным".
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в мире, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп
Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил об устранении угрозы
Университет Флориды, где произошла стрельба, сообщил о нейтрализации угрозы