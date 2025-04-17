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Во Флориде в учебном заведении произошла стрельба - РИА Новости, 17.04.2025
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20:43 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/universitet-2011915862.html
Во Флориде в учебном заведении произошла стрельба
Во Флориде в учебном заведении произошла стрельба - РИА Новости, 17.04.2025
Во Флориде в учебном заведении произошла стрельба
Университет Флориды сообщил о стрельбе в учебном заведении, по данным СМИ, есть пострадавшие, а подозреваемый задержан. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Университет Флориды сообщил о стрельбе в учебном заведении, по данным СМИ, есть пострадавшие, а подозреваемый задержан. "Продолжайте оставаться в укрытиях. Полиция реагирует на сообщение о стрельбе", - говорится в публикации университета в соцсети Х. По данным телеканала WCTV, "по крайней мере четверых госпитализировали". Телеканал CNN cо ссылкой на осведомленные источники сообщает, что "подозреваемый задержан".
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в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
Во Флориде в учебном заведении произошла стрельба

Университет Флориды сообщил о стрельбе в учебном заведении, есть пострадавшие

© AP Photo / Alan DiazСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Alan Diaz
Сотрудники полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Университет Флориды сообщил о стрельбе в учебном заведении, по данным СМИ, есть пострадавшие, а подозреваемый задержан.
"Продолжайте оставаться в укрытиях. Полиция реагирует на сообщение о стрельбе", - говорится в публикации университета в соцсети Х.
По данным телеканала WCTV, "по крайней мере четверых госпитализировали". Телеканал CNN cо ссылкой на осведомленные источники сообщает, что "подозреваемый задержан".
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