Эксгумацию жертв Волынской резни начнут в конце апреля
Эксгумацию жертв Волынской резни начнут 24 апреля
CC BY-SA 3.0 / Leon Popek / Wola Ostrowiecka, exhumation in the place of former school (2011) by Polish anthropologist Dr Leon PopekЭксгумация останков жертв Волынской резни
Эксгумация останков жертв Волынской резни. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Эксгумации жертв Волынской резни на территории Украины начнётся 24 апреля, сообщил РИА Новости представитель фонда "Свобода и демократия".
"Группа из польских и украинских специалистов начнет работать на месте бывшей деревни Пужники 24 апреля", - рассказал собеседник агентства.
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По его данным, эксгумационные работы планируется вести на протяжении примерно трех недель в зависимости от погодных условий.
Собеседник агентства добавил, что от найденных останков будут взяты образцы генетического материала, что должно помочь установить их личности.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
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Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Запрещенные в России экстремистские организации.