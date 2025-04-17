https://ria.ru/20250417/ukraina-2011832359.html

"Мясорубка": Госдеп оценил ситуацию на Украине

"Мясорубка": Госдеп оценил ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.04.2025

"Мясорубка": Госдеп оценил ситуацию на Украине

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что конфликт между Киевом и Москвой не может быть решен военными средствами. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:29:00+03:00

2025-04-17T15:29:00+03:00

2025-04-17T15:29:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

марко рубио

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что конфликт между Киевом и Москвой не может быть решен военными средствами. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в четверг примут участие в переговорах по Украине с европейскими партнерами. "Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения", - сказала Брюс в интервью Fox Business. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

https://ria.ru/20250417/rol-2011713905.html

https://ria.ru/20250416/yakovenko-2011496530.html

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россия, украина, сша, владимир путин, марко рубио, стив уиткофф, государственный департамент сша, нато