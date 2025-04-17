https://ria.ru/20250417/ukraina-2011827565.html

На Украине совершили покушение на продюсера медиагруппы "Общественное"

На Украине совершили покушение на продюсера медиагруппы "Общественное" - РИА Новости, 17.04.2025

На Украине совершили покушение на продюсера медиагруппы "Общественное"

На Украине совершено покушение на исполнительного продюсера украинской медиагруппы "Общественное вещание" Юрия Макарова, он госпитализирован, сообщили в четверг РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. На Украине совершено покушение на исполнительного продюсера украинской медиагруппы "Общественное вещание" Юрия Макарова, он госпитализирован, сообщили в четверг в медиагрупе. "Шестнадцатого апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера "Общественного вещания" и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение. Юрия Макарова в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. На данный момент угрозы его жизни нет", - говорится в материале на сайте медиагруппы. Журналисты уточнили, что полиция завела дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений. В СМИ заявили, что обратились к главе украинского МВД Игорю Клименко с просьбой взять дело под личный контроль. По данным телеканала "Киев 24", нападение было совершено в Соломенском районе Киева.

https://ria.ru/20250415/ukraina-2010781405.html

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