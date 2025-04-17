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"Военная тревога": на Западе выступили с призывом по Украине - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 17.04.2025 (обновлено: 16:18 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011823612.html
"Военная тревога": на Западе выступили с призывом по Украине
"Военная тревога": на Западе выступили с призывом по Украине - РИА Новости, 17.04.2025
"Военная тревога": на Западе выступили с призывом по Украине
Планы Дании по отправке войск на Украину говорят о том, что ЕС хочет войны с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:49:00+03:00
2025-04-17T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дания
украина
россия
владимир барбин
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Планы Дании по отправке войск на Украину говорят о том, что ЕС хочет войны с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.В среду командующий сухопутными войсками Дании Питер Бойсен объявил, что летом военнослужащие страны поедут на Украину для обучения солдат ВСУ применению дронов."Это не предвещает ничего хорошего! ЕС хочет войны!" — предупредил Филиппо.Политик призвал французов выйти на демонстрацию в Париже в воскресенье с целью "остановить это безумие".Дания, направляя военных на Украину для передачи боевого опыта, провоцирует неконтролируемую эскалацию, заявил накануне посол России в стране Владимир Барбин. Он напомнил, что военные объекты, включая штабы, центры подготовки и обучения, места расположения военнослужащих и военной техники, как в глубине территории Украины, так и на линии боевого соприкосновения являются законной целью для вооруженных сил России.
https://ria.ru/20250417/ushakov-2011819469.html
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в мире, дания, украина, россия, владимир барбин, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дания, Украина, Россия, Владимир Барбин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
"Военная тревога": на Западе выступили с призывом по Украине

Филиппо: отправка войск Дании на Украину говорит о том, что ЕС хочет войны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Планы Дании по отправке войск на Украину говорят о том, что ЕС хочет войны с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
В среду командующий сухопутными войсками Дании Питер Бойсен объявил, что летом военнослужащие страны поедут на Украину для обучения солдат ВСУ применению дронов.
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"Это не предвещает ничего хорошего! ЕС хочет войны!" — предупредил Филиппо.
Политик призвал французов выйти на демонстрацию в Париже в воскресенье с целью "остановить это безумие".
Дания, направляя военных на Украину для передачи боевого опыта, провоцирует неконтролируемую эскалацию, заявил накануне посол России в стране Владимир Барбин. Он напомнил, что военные объекты, включая штабы, центры подготовки и обучения, места расположения военнослужащих и военной техники, как в глубине территории Украины, так и на линии боевого соприкосновения являются законной целью для вооруженных сил России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДанияУкраинаРоссияВладимир БарбинЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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