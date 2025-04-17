https://ria.ru/20250417/ukraina-2011823612.html

"Военная тревога": на Западе выступили с призывом по Украине

"Военная тревога": на Западе выступили с призывом по Украине - РИА Новости, 17.04.2025

"Военная тревога": на Западе выступили с призывом по Украине

Планы Дании по отправке войск на Украину говорят о том, что ЕС хочет войны с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:49:00+03:00

2025-04-17T14:49:00+03:00

2025-04-17T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дания

украина

россия

владимир барбин

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597724190_0:225:2901:1857_1920x0_80_0_0_17a8a874212e78730676db2f4b185454.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Планы Дании по отправке войск на Украину говорят о том, что ЕС хочет войны с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.В среду командующий сухопутными войсками Дании Питер Бойсен объявил, что летом военнослужащие страны поедут на Украину для обучения солдат ВСУ применению дронов."Это не предвещает ничего хорошего! ЕС хочет войны!" — предупредил Филиппо.Политик призвал французов выйти на демонстрацию в Париже в воскресенье с целью "остановить это безумие".Дания, направляя военных на Украину для передачи боевого опыта, провоцирует неконтролируемую эскалацию, заявил накануне посол России в стране Владимир Барбин. Он напомнил, что военные объекты, включая штабы, центры подготовки и обучения, места расположения военнослужащих и военной техники, как в глубине территории Украины, так и на линии боевого соприкосновения являются законной целью для вооруженных сил России.

https://ria.ru/20250417/ushakov-2011819469.html

https://ria.ru/20250417/peskov-2011789987.html

дания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, украина, россия, владимир барбин, евросоюз, вооруженные силы украины