https://ria.ru/20250417/ukraina-2011794920.html

Киев игнорирует мораторий на удары по объектам энергетики, заявила Захарова

Киев игнорирует мораторий на удары по объектам энергетики, заявила Захарова - РИА Новости, 17.04.2025

Киев игнорирует мораторий на удары по объектам энергетики, заявила Захарова

Украинская сторона продолжает игнорировать мораторий на удары по объектам энергетики, ВСУ практически ежедневно атакуют инфраструктуру российского ТЭК, заявила... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:19:00+03:00

2025-04-17T13:19:00+03:00

2025-04-17T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

москва

сша

мария захарова

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_0aa1b0e8bce5bbe538a7f942193a71bd.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинская сторона продолжает игнорировать мораторий на удары по объектам энергетики, ВСУ практически ежедневно атакуют инфраструктуру российского ТЭК, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы в очередной раз констатируем несоблюдение киевским режимом 30-дневного моратория по ударам по топливно-энергетическому комплексу", - сказала она. По ее словам, "вы знаете и видите это из новостей, киевский режим продолжает демонстративно игнорировать согласованный 18 марта президентами России и США, кстати говоря, подержанный Зеленским, 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики". "ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуры российского ТЭК, с момента объявленного, так называемого энергоперемирия, было зафиксировано более 80 таких атак со стороны киевского режима", - заявила она.

https://ria.ru/20250417/obstrely-2011791571.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, москва, сша, мария захарова, вооруженные силы украины