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Киев игнорирует мораторий на удары по объектам энергетики, заявила Захарова
Киев игнорирует мораторий на удары по объектам энергетики, заявила Захарова - РИА Новости, 17.04.2025
Киев игнорирует мораторий на удары по объектам энергетики, заявила Захарова
Украинская сторона продолжает игнорировать мораторий на удары по объектам энергетики, ВСУ практически ежедневно атакуют инфраструктуру российского ТЭК, заявила... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:19:00+03:00
2025-04-17T13:19:00+03:00
2025-04-17T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинская сторона продолжает игнорировать мораторий на удары по объектам энергетики, ВСУ практически ежедневно атакуют инфраструктуру российского ТЭК, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы в очередной раз констатируем несоблюдение киевским режимом 30-дневного моратория по ударам по топливно-энергетическому комплексу", - сказала она. По ее словам, "вы знаете и видите это из новостей, киевский режим продолжает демонстративно игнорировать согласованный 18 марта президентами России и США, кстати говоря, подержанный Зеленским, 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики". "ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуры российского ТЭК, с момента объявленного, так называемого энергоперемирия, было зафиксировано более 80 таких атак со стороны киевского режима", - заявила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, москва, сша, мария захарова, вооруженные силы украины
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Киев игнорирует мораторий на удары по объектам энергетики, заявила Захарова
Захарова: ВСУ продолжают ежедневно атаковать инфраструктуру российского ТЭК