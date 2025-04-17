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Забайкальский депутат признался, что живет на Украине уже четыре года - РИА Новости, 17.04.2025
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13:05 17.04.2025 (обновлено: 13:32 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011791031.html
Забайкальский депутат признался, что живет на Украине уже четыре года
Забайкальский депутат признался, что живет на Украине уже четыре года - РИА Новости, 17.04.2025
Забайкальский депутат признался, что живет на Украине уже четыре года
Муниципальный депутат в Забайкальском крае Михаил Носик на заседании комиссии по этике признался, что уже почти 4 года живет на Украине в городе... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:05:00+03:00
2025-04-17T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Муниципальный депутат в Забайкальском крае Михаил Носик на заседании комиссии по этике признался, что уже почти 4 года живет на Украине в городе Днепропетровске, но продолжает удаленно работать, комиссия инициировала досрочное прекращение его полномочий, говорится в решении, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В начале 2025 года комиссия рассматривала представление прокурора об устранении нарушений федерального законодательства из-за статуса депутата Каларского муниципального округа Михаила Носика, пятилетние полномочия которого истекают в декабре нынешнего года. В марте представители комиссии созвонились с Носиком через мессенджер Telegram. В ходе беседы депутат сообщил, что с 2021 года постоянно проживает в Днепропетровске, откуда не может выехать обратно в Российскую Федерацию. По его словам, у него отсутствуют украинские документы, нет гражданства Украины или вида на жительство, а из документов имеется только российский паспорт. При этом депутат утверждал, что он заезжал на собственном автомобиле на Украину в январе 2022 года. Однако по информации, предоставленной УФСБ России по Забайкальском краю, Носик пересек государственную границу 26 мая 2021 года, а сведений о его возвращении в Российскую Федерацию не имеется. Носик заявлял, что на Украине у него есть внук и престарелые родители, а заезжал он с медицинской целью. При этом сообщать место, где он проживает, депутат отказался "по соображениям безопасности". Отвечая на вопрос, в какие органы он обращался, чтобы организовать свой выезд из Украины, Носик признался, что связывался с немецким и турецким Красным Крестом, но ему отказали. При обращении в посольство Израиля ему предложили фиктивный брак с израильтянкой за деньги, но он вновь отказался. Депутат признал, что находится на Украине нелегально. Кроме того, он рассказал историю о том, как в марте 2022 года его "сдали родственники", которые сказали, что у него есть два карабина. "Ко мне сразу приехала миграционная служба... Сразу после доноса ко мне приехали, приняли, провели обыск, просмотрели все мои документы и квитанции, забрали 800 евро и около 50-80 тысяч рублей, пробовали снять деньги с банковской карты, но не получилось. Также украли автомобиль, ПТС и СТС. Меня привезли, опросили. я сказал, что хочу выехать - посодействуйте. Мне сказали: нет, никаких выездов. Затем мои родственники дали взятку в размере двух бутылок коньяка, и меня отпустили, все обошлось, не считая материальных ценностей, которые украли", - рассказал Носик в ходе разговора с комиссией по этике через Telegram. Он сообщил, что сразу сменил место жительства, где находится по сей день. Депутат утверждает, что "работает дистанционно через VPN", оказывая приемы граждан по видеосвязи, поддерживая контакты с избирателями и другими депутатами через мессенджеры. Слагать свои полномочия добровольно он не хотел, потому что считает, что "работает не хуже других депутатов". В итоге комиссия по этике сделала вывод, что вынужденное проживание депутата на территории другого государства препятствует исполнению им своих обязанностей и инициировала процедуру досрочного прекращение его полномочий.
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украина, днепропетровск, россия, telegram, красный крест
Украина, Днепропетровск, Россия, Telegram, Красный Крест
Забайкальский депутат признался, что живет на Украине уже четыре года

Депутат из Забайкалья Носик 4 года работает удаленно из Украины через VPN

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Муниципальный депутат в Забайкальском крае Михаил Носик на заседании комиссии по этике признался, что уже почти 4 года живет на Украине в городе Днепропетровске, но продолжает удаленно работать, комиссия инициировала досрочное прекращение его полномочий, говорится в решении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В начале 2025 года комиссия рассматривала представление прокурора об устранении нарушений федерального законодательства из-за статуса депутата Каларского муниципального округа Михаила Носика, пятилетние полномочия которого истекают в декабре нынешнего года. В марте представители комиссии созвонились с Носиком через мессенджер Telegram. В ходе беседы депутат сообщил, что с 2021 года постоянно проживает в Днепропетровске, откуда не может выехать обратно в Российскую Федерацию. По его словам, у него отсутствуют украинские документы, нет гражданства Украины или вида на жительство, а из документов имеется только российский паспорт.
© РИА НовостиМуниципальный депутат Каларского округа Забайкальского края Михаил Носик признался, что уже почти четыре года живет на Украине
Муниципальный депутат Каларского округа Забайкальского края Михаил Носик признался, что уже почти четыре года живет на Украине - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
Муниципальный депутат Каларского округа Забайкальского края Михаил Носик признался, что уже почти четыре года живет на Украине
При этом депутат утверждал, что он заезжал на собственном автомобиле на Украину в январе 2022 года. Однако по информации, предоставленной УФСБ России по Забайкальском краю, Носик пересек государственную границу 26 мая 2021 года, а сведений о его возвращении в Российскую Федерацию не имеется. Носик заявлял, что на Украине у него есть внук и престарелые родители, а заезжал он с медицинской целью. При этом сообщать место, где он проживает, депутат отказался "по соображениям безопасности".
Отвечая на вопрос, в какие органы он обращался, чтобы организовать свой выезд из Украины, Носик признался, что связывался с немецким и турецким Красным Крестом, но ему отказали. При обращении в посольство Израиля ему предложили фиктивный брак с израильтянкой за деньги, но он вновь отказался. Депутат признал, что находится на Украине нелегально. Кроме того, он рассказал историю о том, как в марте 2022 года его "сдали родственники", которые сказали, что у него есть два карабина.
"Ко мне сразу приехала миграционная служба... Сразу после доноса ко мне приехали, приняли, провели обыск, просмотрели все мои документы и квитанции, забрали 800 евро и около 50-80 тысяч рублей, пробовали снять деньги с банковской карты, но не получилось. Также украли автомобиль, ПТС и СТС. Меня привезли, опросили. я сказал, что хочу выехать - посодействуйте. Мне сказали: нет, никаких выездов. Затем мои родственники дали взятку в размере двух бутылок коньяка, и меня отпустили, все обошлось, не считая материальных ценностей, которые украли", - рассказал Носик в ходе разговора с комиссией по этике через Telegram.
Он сообщил, что сразу сменил место жительства, где находится по сей день. Депутат утверждает, что "работает дистанционно через VPN", оказывая приемы граждан по видеосвязи, поддерживая контакты с избирателями и другими депутатами через мессенджеры. Слагать свои полномочия добровольно он не хотел, потому что считает, что "работает не хуже других депутатов".
В итоге комиссия по этике сделала вывод, что вынужденное проживание депутата на территории другого государства препятствует исполнению им своих обязанностей и инициировала процедуру досрочного прекращение его полномочий.
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