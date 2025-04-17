Рейтинг@Mail.ru
США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011787743.html
США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков
США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков
США продолжают работу с европейцами и Киевом по теме украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:52:00+03:00
2025-04-17T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
киев
россия
дмитрий песков
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США продолжают работу с европейцами и Киевом по теме украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наш президент имел с господином (спецпосланником президента США Стивом) Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту (США Дональду) Трампу. Соединенные Штаты продолжают работу в этом русле с европейцами и с украинцами", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004980099.html
сша
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, киев, россия, дмитрий песков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Украина, В мире
США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков

Песков: США продолжают работу с ЕС и Киевом по урегулированию на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США продолжают работу с европейцами и Киевом по теме украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наш президент имел с господином (спецпосланником президента США Стивом) Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту (США Дональду) Трампу. Соединенные Штаты продолжают работу в этом русле с европейцами и с украинцами", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
14 марта, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевРоссияДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала