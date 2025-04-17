https://ria.ru/20250417/ukraina-2011787743.html

США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков

США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025

США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков

США продолжают работу с европейцами и Киевом по теме украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:52:00+03:00

2025-04-17T12:52:00+03:00

2025-04-17T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США продолжают работу с европейцами и Киевом по теме украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наш президент имел с господином (спецпосланником президента США Стивом) Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту (США Дональду) Трампу. Соединенные Штаты продолжают работу в этом русле с европейцами и с украинцами", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004980099.html

сша

киев

россия

украина

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Ольга Фомченкова

сша, киев, россия, дмитрий песков, украина, в мире