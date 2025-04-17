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США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков
США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков
США продолжают работу с европейцами и Киевом по теме украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:52:00+03:00
2025-04-17T12:52:00+03:00
2025-04-17T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США продолжают работу с европейцами и Киевом по теме украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наш президент имел с господином (спецпосланником президента США Стивом) Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту (США Дональду) Трампу. Соединенные Штаты продолжают работу в этом русле с европейцами и с украинцами", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004980099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, киев, россия, дмитрий песков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Украина, В мире
США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков
Песков: США продолжают работу с ЕС и Киевом по урегулированию на Украине