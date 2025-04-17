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Медведев прокомментировал поездку украинских чиновников в Париж

Медведев прокомментировал поездку украинских чиновников в Париж - РИА Новости, 17.04.2025

Медведев прокомментировал поездку украинских чиновников в Париж

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на английском языке в социальной сети X, что в Париж прибыла "верхушка фашистской банды" Украины на переговоры о... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:08:00+03:00

2025-04-17T12:08:00+03:00

2025-04-17T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на английском языке в социальной сети X, что в Париж прибыла "верхушка фашистской банды" Украины на переговоры о том, сколько своих гробов готова принять Европа после ввода "коалиции желающих" на Украину."Судя по всему, верхушка украинской фашистской банды прибыла в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько европейских гробов они будут готовы принять после ввода войск "коалиции желающих" на Украину", - написал Медведев.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, париж, дмитрий медведев, эммануэль макрон, владимир зеленский, андрей ермак, андрей сибига