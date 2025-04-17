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Медведев прокомментировал поездку украинских чиновников в Париж - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 17.04.2025 (обновлено: 12:11 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011776782.html
Медведев прокомментировал поездку украинских чиновников в Париж
Медведев прокомментировал поездку украинских чиновников в Париж - РИА Новости, 17.04.2025
Медведев прокомментировал поездку украинских чиновников в Париж
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на английском языке в социальной сети X, что в Париж прибыла "верхушка фашистской банды" Украины на переговоры о... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:08:00+03:00
2025-04-17T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
париж
дмитрий медведев
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на английском языке в социальной сети X, что в Париж прибыла "верхушка фашистской банды" Украины на переговоры о том, сколько своих гробов готова принять Европа после ввода "коалиции желающих" на Украину."Судя по всему, верхушка украинской фашистской банды прибыла в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько европейских гробов они будут готовы принять после ввода войск "коалиции желающих" на Украину", - написал Медведев.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html
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в мире, украина, россия, париж, дмитрий медведев, эммануэль макрон, владимир зеленский, андрей ермак, андрей сибига
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Париж, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Андрей Сибига
Медведев прокомментировал поездку украинских чиновников в Париж

Медведев: в Париж прибыла верхушка фашистской банды Украины для переговоров

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на английском языке в социальной сети X, что в Париж прибыла "верхушка фашистской банды" Украины на переговоры о том, сколько своих гробов готова принять Европа после ввода "коалиции желающих" на Украину.
"Судя по всему, верхушка украинской фашистской банды прибыла в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько европейских гробов они будут готовы принять после ввода войск "коалиции желающих" на Украину", - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПарижДмитрий МедведевЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАндрей Сибига
 
 
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