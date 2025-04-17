https://ria.ru/20250417/ukraina-2011755422.html

В Госдуме обвинили Зеленского в попытке убить двух зайцев

В Госдуме обвинили Зеленского в попытке убить двух зайцев - РИА Новости, 17.04.2025

В Госдуме обвинили Зеленского в попытке убить двух зайцев

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал продление военного положения на Украине попыткой Владимира Зеленского "убить двух зайцев" РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:33:00+03:00

2025-04-17T10:33:00+03:00

2025-04-17T11:02:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал продление военного положения на Украине попыткой Владимира Зеленского "убить двух зайцев" Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. "Жизни украинцев - плата за власть Зеленского, в которую он вцепился зубами. Продление военного положения позволяет киевскому режиму держать в страхе народ, чтобы не помышлял о смене президента. Таким образом, Зеленский убивает двух зайцев: себе - президентское кресло, а ЕС - колониальные войска против России", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, западноевропейские страны готовы и дальше помогать Украине в военном противостоянии с Россией, людские ресурсы для этого есть. "Украинский народ можно и мучеником сделать, погибшим в войне с русскими. Нет сегодня в киевских элитах здравых голосов, а недовольных - на фронт", - сказал депутат.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250416/peskov-2011553000.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий белик, алексей гончаренко