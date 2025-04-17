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Глава ЦИК Украины высказался о проведении выборов - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011746114.html
Глава ЦИК Украины высказался о проведении выборов
Глава ЦИК Украины высказался о проведении выборов - РИА Новости, 17.04.2025
Глава ЦИК Украины высказался о проведении выборов
Глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что сроки проведения выборов в стране после окончания конфликта не должны быть чрезмерно затянуты, чтобы это не выглядело РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:45:00+03:00
2025-04-17T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
олег диденко
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что сроки проведения выборов в стране после окончания конфликта не должны быть чрезмерно затянуты, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных оснований. "Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам... но эти сроки не должны быть чрезмерно затянуты, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных оснований", - заявил Диденко в интервью испанской газете Pais. Глава ЦИК отметил, что после прекращения военных действий Украине потребуется более трех месяцев для организации выборов. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, олег диденко, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Олег Диденко, Дональд Трамп
Глава ЦИК Украины высказался о проведении выборов

Глава ЦИК Украины Диденко призвал не затягивать сроки выборов после конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что сроки проведения выборов в стране после окончания конфликта не должны быть чрезмерно затянуты, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных оснований.
«
"Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам... но эти сроки не должны быть чрезмерно затянуты, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных оснований", - заявил Диденко в интервью испанской газете Pais.
Глава ЦИК отметил, что после прекращения военных действий Украине потребуется более трех месяцев для организации выборов.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийОлег ДиденкоДональд Трамп
 
 
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