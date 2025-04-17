Житель Угледара рассказал о перестрелках между подразделениями ВСУ
ВСУ в Угледаре стреляли друг в друга, чтобы получать боевые
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий в Угледаре
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий в Угледаре. Архивное фото
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УГЛЕДАР, 17 апр – РИА Новости. Разные подразделения ВСУ в Угледаре (ДНР) вели между собой перестрелки, чтобы получать "боевые", сообщил РИА Новости житель Угледара по имени Виктор.
"Друг на друга (разные части ВСУ – ред.) по шахтам. Те на шахте на первой стоят, эти на третей. Надо "боевые" (дополнительные выплаты – ред.) зарабатывать, надо по друг другу пострелять. Те - туда, те - оттуда", – рассказал Виктор.
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По его словам, перестрелки между различными подразделениями ВСУ были в порядке вещей.
"Если приезжала корреспондентка чешская, женщина, та более-менее адекватная была. Приезжает и говорит, она с матом такая, серьезная тетя, блин: "А шо это, мать-перемать? Мы едем, те оттуда стреляют, эти оттуда? Там кто у вас?" Мы говорим: "Там Украина стоит и там Украина стоит". Она ответила матом и покрутила пальцем у виска", – добавил мужчина.
Третьего октября 2024 года оборонное ведомство России заявляло о том, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.
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