https://ria.ru/20250417/ukraina-2011727767.html

Житель Угледара рассказал о перестрелках между подразделениями ВСУ

Житель Угледара рассказал о перестрелках между подразделениями ВСУ - РИА Новости, 17.04.2025

Житель Угледара рассказал о перестрелках между подразделениями ВСУ

Разные подразделения ВСУ в Угледаре (ДНР) вели между собой перестрелки, чтобы получать "боевые", сообщил РИА Новости житель Угледара по имени Виктор. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:20:00+03:00

2025-04-17T07:20:00+03:00

2025-04-17T07:20:00+03:00

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УГЛЕДАР, 17 апр – РИА Новости. Разные подразделения ВСУ в Угледаре (ДНР) вели между собой перестрелки, чтобы получать "боевые", сообщил РИА Новости житель Угледара по имени Виктор. "Друг на друга (разные части ВСУ – ред.) по шахтам. Те на шахте на первой стоят, эти на третей. Надо "боевые" (дополнительные выплаты – ред.) зарабатывать, надо по друг другу пострелять. Те - туда, те - оттуда", – рассказал Виктор. По его словам, перестрелки между различными подразделениями ВСУ были в порядке вещей. "Если приезжала корреспондентка чешская, женщина, та более-менее адекватная была. Приезжает и говорит, она с матом такая, серьезная тетя, блин: "А шо это, мать-перемать? Мы едем, те оттуда стреляют, эти оттуда? Там кто у вас?" Мы говорим: "Там Украина стоит и там Украина стоит". Она ответила матом и покрутила пальцем у виска", – добавил мужчина. Третьего октября 2024 года оборонное ведомство России заявляло о том, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, угледар, украина, вооруженные силы украины