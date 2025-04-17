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Пленный украинец рассказал, как его мобилизовали сразу после тюрьмы - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011722228.html
Пленный украинец рассказал, как его мобилизовали сразу после тюрьмы
Пленный украинец рассказал, как его мобилизовали сразу после тюрьмы - РИА Новости, 17.04.2025
Пленный украинец рассказал, как его мобилизовали сразу после тюрьмы
Мужчину мобилизовали на вокзале во время поиска украденного паспорта в первый день освобождения из тюрьмы, рассказал РИА Новости мобилизованный пленный Роман... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T05:22:00+03:00
2025-04-17T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Мужчину мобилизовали на вокзале во время поиска украденного паспорта в первый день освобождения из тюрьмы, рассказал РИА Новости мобилизованный пленный Роман Заяц. Роман вышел из тюрьмы 26 октября 2024 года и поехал на вокзал, где у него украли паспорт. "Я начал искать, кто там рядом был со мной, нарвался на ТЦК. Они меня взяли и говорили, что я в розыске. Я им справку предоставил, что я только освободился", - поделился собеседник агентства. ТЦК не поверили мужчине, ссылаясь на однофамильца, который в это же время находился в розыске, и отвезли пленного в отделение полиции. "Из полиции меня начали вести на военную службу, а там в Днепропетровск область повезли в училище", - подытожил Роман. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что на Украине любой мужчина призывного возраста избегает обращений в полицию из-за риска быть мобилизованным. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20240818/voenkomy-1966841599.html
https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный украинец рассказал, как его мобилизовали сразу после тюрьмы

Пленный Заяц рассказал, как его мобилизовали в первый день после тюрьмы

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Мужчину мобилизовали на вокзале во время поиска украденного паспорта в первый день освобождения из тюрьмы, рассказал РИА Новости мобилизованный пленный Роман Заяц.
Роман вышел из тюрьмы 26 октября 2024 года и поехал на вокзал, где у него украли паспорт.
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"Я начал искать, кто там рядом был со мной, нарвался на ТЦК. Они меня взяли и говорили, что я в розыске. Я им справку предоставил, что я только освободился", - поделился собеседник агентства.
ТЦК не поверили мужчине, ссылаясь на однофамильца, который в это же время находился в розыске, и отвезли пленного в отделение полиции.
"Из полиции меня начали вести на военную службу, а там в Днепропетровск область повезли в училище", - подытожил Роман.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что на Украине любой мужчина призывного возраста избегает обращений в полицию из-за риска быть мобилизованным.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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