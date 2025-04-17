https://ria.ru/20250417/ukraina-2011721372.html
Беженец из Одессы рассказал о взятке за переправу человека через границу
Беженец из Одессы рассказал о взятке за переправу человека через границу - РИА Новости, 17.04.2025
Беженец из Одессы рассказал о взятке за переправу человека через границу
Территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы) Украины берут 20 тысяч евро за переправу человека через границу, рассказал РИА Новости беженец из Одессы РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T05:03:00+03:00
2025-04-17T05:03:00+03:00
2025-04-17T05:04:00+03:00
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы) Украины берут 20 тысяч евро за переправу человека через границу, рассказал РИА Новости беженец из Одессы Владислав Стоянов, добавив, что, несмотря на взятку, беглецов всё равно могла задержать на границе СБУ. Березовский и его друг Владислав Стоянов в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. "Взятка стоила 20 тысяч евро - за то, что сотрудники ТЦК могли переправить человека за территорию Украины через границу, в 24-м году была ситуация, что 30 человек загрузили в "Камаз"... Сбушники задержали на границе", - сказал одессит. Как добавил с усмешкой его товарищ по побегу Андрей Березовский, "в общем, они и деньги брали, и задерживали одновременно". Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20250417/odessit-2011720632.html
https://ria.ru/20250122/ukraina-1994909988.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, одесса, служба безопасности украины, в мире
Украина, Одесса, Служба безопасности Украины, В мире
Беженец из Одессы рассказал о взятке за переправу человека через границу
Беженец Стоянов: ТЦК берут 20 тысяч евро за переправу человека через границу