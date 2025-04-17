Рейтинг@Mail.ru
Беженец из Одессы рассказал о взятке за переправу человека через границу - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 17.04.2025 (обновлено: 05:04 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011721372.html
Беженец из Одессы рассказал о взятке за переправу человека через границу
Беженец из Одессы рассказал о взятке за переправу человека через границу - РИА Новости, 17.04.2025
Беженец из Одессы рассказал о взятке за переправу человека через границу
Территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы) Украины берут 20 тысяч евро за переправу человека через границу, рассказал РИА Новости беженец из Одессы РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T05:03:00+03:00
2025-04-17T05:04:00+03:00
украина
одесса
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ce8ff24e1dae5ce2ab7f1d0dd02a7c.jpg
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы) Украины берут 20 тысяч евро за переправу человека через границу, рассказал РИА Новости беженец из Одессы Владислав Стоянов, добавив, что, несмотря на взятку, беглецов всё равно могла задержать на границе СБУ. Березовский и его друг Владислав Стоянов в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. "Взятка стоила 20 тысяч евро - за то, что сотрудники ТЦК могли переправить человека за территорию Украины через границу, в 24-м году была ситуация, что 30 человек загрузили в "Камаз"... Сбушники задержали на границе", - сказал одессит. Как добавил с усмешкой его товарищ по побегу Андрей Березовский, "в общем, они и деньги брали, и задерживали одновременно". Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20250417/odessit-2011720632.html
https://ria.ru/20250122/ukraina-1994909988.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b674d2abf86b42a824d8b70873be6e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, одесса, служба безопасности украины, в мире
Украина, Одесса, Служба безопасности Украины, В мире
Беженец из Одессы рассказал о взятке за переправу человека через границу

Беженец Стоянов: ТЦК берут 20 тысяч евро за переправу человека через границу

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы) Украины берут 20 тысяч евро за переправу человека через границу, рассказал РИА Новости беженец из Одессы Владислав Стоянов, добавив, что, несмотря на взятку, беглецов всё равно могла задержать на границе СБУ.
Березовский и его друг Владислав Стоянов в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.
Два одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России
04:42
"Взятка стоила 20 тысяч евро - за то, что сотрудники ТЦК могли переправить человека за территорию Украины через границу, в 24-м году была ситуация, что 30 человек загрузили в "Камаз"... Сбушники задержали на границе", - сказал одессит.
Как добавил с усмешкой его товарищ по побегу Андрей Березовский, "в общем, они и деньги брали, и задерживали одновременно".
Украинские пограничники расстреляли мужчину, заплатившего им, чтобы сбежать из страны - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Пленный рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину
22 января, 05:55
Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
УкраинаОдессаСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала