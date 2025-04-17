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ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный
ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный
ВСУ еще до СВО готовили шестнадцатилетних курсантов, чтобы отправить в зону боевых действий, рассказал РИА Новости 19-летний военнопленный Николай Чебанов. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:16:00+03:00
2025-04-17T03:16:00+03:00
2025-04-17T03:16:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. ВСУ еще до СВО готовили шестнадцатилетних курсантов, чтобы отправить в зону боевых действий, рассказал РИА Новости 19-летний военнопленный Николай Чебанов. "Они (курсанты - ред.) доползли до 18-летия, и в 18 лет они (ВСУ – ред.) уже были готовы отправлять их на войну", - рассказал собеседник агентства. По словам Николая, он встречал в учебном центре курсантов моложе себя на несколько лет, которых с 16 лет готовили к военным действиям еще до начала СВО.
https://ria.ru/20250415/voennyj-2011289451.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный
Пленный Чебанов: ВСУ до СВО готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт