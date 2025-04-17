https://ria.ru/20250417/ukraina-2011716372.html

ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный

ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный - РИА Новости, 17.04.2025

ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный

ВСУ еще до СВО готовили шестнадцатилетних курсантов, чтобы отправить в зону боевых действий, рассказал РИА Новости 19-летний военнопленный Николай Чебанов. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T03:16:00+03:00

2025-04-17T03:16:00+03:00

2025-04-17T03:16:00+03:00

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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. ВСУ еще до СВО готовили шестнадцатилетних курсантов, чтобы отправить в зону боевых действий, рассказал РИА Новости 19-летний военнопленный Николай Чебанов. "Они (курсанты - ред.) доползли до 18-летия, и в 18 лет они (ВСУ – ред.) уже были готовы отправлять их на войну", - рассказал собеседник агентства. По словам Николая, он встречал в учебном центре курсантов моложе себя на несколько лет, которых с 16 лет готовили к военным действиям еще до начала СВО.

https://ria.ru/20250415/voennyj-2011289451.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, в мире, украина