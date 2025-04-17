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ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011716372.html
ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный
ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный
ВСУ еще до СВО готовили шестнадцатилетних курсантов, чтобы отправить в зону боевых действий, рассказал РИА Новости 19-летний военнопленный Николай Чебанов. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:16:00+03:00
2025-04-17T03:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. ВСУ еще до СВО готовили шестнадцатилетних курсантов, чтобы отправить в зону боевых действий, рассказал РИА Новости 19-летний военнопленный Николай Чебанов. "Они (курсанты - ред.) доползли до 18-летия, и в 18 лет они (ВСУ – ред.) уже были готовы отправлять их на войну", - рассказал собеседник агентства. По словам Николая, он встречал в учебном центре курсантов моложе себя на несколько лет, которых с 16 лет готовили к военным действиям еще до начала СВО.
https://ria.ru/20250415/voennyj-2011289451.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт, рассказал пленный

Пленный Чебанов: ВСУ до СВО готовили 16-летних курсантов для отправки на фронт

© РИА НовостиПленный Николай Чебанов
Пленный Николай Чебанов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. ВСУ еще до СВО готовили шестнадцатилетних курсантов, чтобы отправить в зону боевых действий, рассказал РИА Новости 19-летний военнопленный Николай Чебанов.
"Они (курсанты - ред.) доползли до 18-летия, и в 18 лет они (ВСУ – ред.) уже были готовы отправлять их на войну", - рассказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Пленный военный ВСУ считает, что Зеленский не знает как остановить войну
15 апреля, 08:53
По словам Николая, он встречал в учебном центре курсантов моложе себя на несколько лет, которых с 16 лет готовили к военным действиям еще до начала СВО.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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