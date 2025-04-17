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WP: ВСУ сделали признание об атаке по Сумам - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 17.04.2025 (обновлено: 16:03 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/udar-2011845354.html
WP: ВСУ сделали признание об атаке по Сумам
WP: ВСУ сделали признание об атаке по Сумам - РИА Новости, 17.04.2025
WP: ВСУ сделали признание об атаке по Сумам
Украинский военный признал, что целью российского удара по Сумам были именно военные, а не гражданские. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:00:00+03:00
2025-04-17T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумы
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинский военный признал, что целью российского удара по Сумам были именно военные, а не гражданские. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post.По его словам, атака произошла в тот момент, когда в местном университете награждали военнослужащих."&lt;...&gt; В воскресенье он сидел на церемонии награждения в подвале здания университета..."— говорится в материале. При этом военный выразил возмущение тем, что организаторы выбрали именно это место для проведения мероприятия, поскольку скопление военных безусловно привлекает внимание российских военных.Министерство обороны России 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах в понедельник, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 украинских военных, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом по Сумам было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег
https://ria.ru/20250415/sumy-2011373679.html
https://ria.ru/20250416/udar_sumy-2011491386.html
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в мире, россия, сумы, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
WP: ВСУ сделали признание об атаке по Сумам

WP: в Сумах во время удара ВС РФ по ВСУ проходило мероприятие с военными

© Фото : 95-й бригада ВСУВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : 95-й бригада ВСУ
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинский военный признал, что целью российского удара по Сумам были именно военные, а не гражданские. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post.
По его словам, атака произошла в тот момент, когда в местном университете награждали военнослужащих.
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"<...> В воскресенье он сидел на церемонии награждения в подвале здания университета..."— говорится в материале.

При этом военный выразил возмущение тем, что организаторы выбрали именно это место для проведения мероприятия, поскольку скопление военных безусловно привлекает внимание российских военных.
Министерство обороны России 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах в понедельник, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 украинских военных, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом по Сумам было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумыСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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