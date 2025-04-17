WP: ВСУ сделали признание об атаке по Сумам
WP: в Сумах во время удара ВС РФ по ВСУ проходило мероприятие с военными
© Фото : 95-й бригада ВСУВоеннослужащие ВСУ
© Фото : 95-й бригада ВСУ
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинский военный признал, что целью российского удара по Сумам были именно военные, а не гражданские. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post.
По его словам, атака произошла в тот момент, когда в местном университете награждали военнослужащих.
"<...> В воскресенье он сидел на церемонии награждения в подвале здания университета..."— говорится в материале.
При этом военный выразил возмущение тем, что организаторы выбрали именно это место для проведения мероприятия, поскольку скопление военных безусловно привлекает внимание российских военных.
При этом военный выразил возмущение тем, что организаторы выбрали именно это место для проведения мероприятия, поскольку скопление военных безусловно привлекает внимание российских военных.
Министерство обороны России 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах в понедельник, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 украинских военных, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом по Сумам было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег
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