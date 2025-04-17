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Ученые из Китая разработали флешку с самой быстрой в мире скоростью записи - РИА Новости, 17.04.2025
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11:09 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/uchenye-2011762833.html
Ученые из Китая разработали флешку с самой быстрой в мире скоростью записи
Ученые из Китая разработали флешку с самой быстрой в мире скоростью записи - РИА Новости, 17.04.2025
Ученые из Китая разработали флешку с самой быстрой в мире скоростью записи
Китайские ученые разработали устройство флеш-памяти с самой быстрой в мире скоростью записи, которая достигает один бит в 400 пикосекунд, передает в четверг... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:09:00+03:00
2025-04-17T11:09:00+03:00
технологии
шанхай
в мире
китай
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ПЕКИН, 17 апр - РИА Новости. Китайские ученые разработали устройство флеш-памяти с самой быстрой в мире скоростью записи, которая достигает один бит в 400 пикосекунд, передает в четверг агентство Синьхуа. Ранее ученые опубликовали информацию о разработке в журнале Nature. "Китайская исследовательская группа разработала революционное устройство флеш-памяти, способное сохранять данные со скоростью один бит в 400 пикосекунд, установив новый рекорд для самого быстрого полупроводникового запоминающего устройства", - говорится в сообщении агентства. Синьхуа отмечает, что группа ученых из Фуданьского университета в Шанхае разработала двухмерную энергонезависимую флеш-память с графеновым каналом, которая получила название "PoX". Агентство подчеркивает, что "PoX" превосходит даже самые быстрые существующие устройства энергозависимой памяти, которым требуется около одной-10 наносекунд для записи одного бита данных. Пикосекунда - единица измерения времени, представляющая собой одну триллионную часть секунды.
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технологии, шанхай, в мире, китай
Технологии, Шанхай, В мире, Китай
Ученые из Китая разработали флешку с самой быстрой в мире скоростью записи

Китайские ученые создали устройство с самой быстрой в мире скоростью записи

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 апр - РИА Новости. Китайские ученые разработали устройство флеш-памяти с самой быстрой в мире скоростью записи, которая достигает один бит в 400 пикосекунд, передает в четверг агентство Синьхуа.
Ранее ученые опубликовали информацию о разработке в журнале Nature.
"Китайская исследовательская группа разработала революционное устройство флеш-памяти, способное сохранять данные со скоростью один бит в 400 пикосекунд, установив новый рекорд для самого быстрого полупроводникового запоминающего устройства", - говорится в сообщении агентства.
Синьхуа отмечает, что группа ученых из Фуданьского университета в Шанхае разработала двухмерную энергонезависимую флеш-память с графеновым каналом, которая получила название "PoX". Агентство подчеркивает, что "PoX" превосходит даже самые быстрые существующие устройства энергозависимой памяти, которым требуется около одной-10 наносекунд для записи одного бита данных.
Пикосекунда - единица измерения времени, представляющая собой одну триллионную часть секунды.
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