https://ria.ru/20250417/uchenye-2011746431.html

Японские ученые нашли способ лечения болезни Паркинсона

Японские ученые нашли способ лечения болезни Паркинсона - РИА Новости, 17.04.2025

Японские ученые нашли способ лечения болезни Паркинсона

Японские ученые из центра прикладных исследований клеток iPS (индуцированных многофункциональных клеток) (CiRA) при Университете Киото в ходе клинических... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:46:00+03:00

2025-04-17T09:46:00+03:00

2025-04-17T09:46:00+03:00

наука

япония

синъя яманака

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ТОКИО, 17 апр - РИА Новости. Японские ученые из центра прикладных исследований клеток iPS (индуцированных многофункциональных клеток) (CiRA) при Университете Киото в ходе клинических исследований доказали безопасность и эффективность лечения Паркинсона с помощью искусственных клеток iPS. Из клеток iPS ученые создали нервные клетки, вырабатывающие нейромедиатор "дофамин". Потеря клеток, вырабатывающих дофамин, является причиной дрожи в конечностях, утери функций движения при болезни Паркинсона. Ученые внедрили от 5 до 10 миллионов таких клеток в мозг семи пациентов от 50 до 69 лет с диагнозом болезни Паркинсона. Ни у одного из пациентов не возникло в результате этого проблем со здоровьем. Более того, в течение двух лет продолжались наблюдения за шестью пациентами - у всех пересаженные клетки продолжают вырабатывать дофамин. У четырех из шести обнаружено улучшение двигательных функций при проведении соответствующих тестов на выявление степени тяжести симптомов болезни Паркинсона. Таким образом, команда ученых пришла к выводу, что способ доказал свою безопасность и эффективность. "То, что за счет пересадки клеток были заново построены нейронные цепи, и в симптомах (болезни Паркинсона - ред.) наступило улучшение, с нашей точки зрения является революционным. Как можно скорее хочется доставить лекарство пациентам", - сказал на объявлении результатов исследования профессор Дзюн Такахаси. В 2006 году 44-летний профессор Университета Киото Синъя Яманака впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Клетки получили название индуцированных плюрипотентных (многофункциональных) стволовых клеток iPS. Искусственная многофункциональная клетка - это основа, из которой теоретически можно вырастить любую клетку организма человека. В 2012 году Яманака был удостоен Нобелевской премии. Открытие вызвало взрыв исследований в области медицины восстановления. Ученые научились выращивать из них клетки сердечной мышцы, кишечника, поджелудочной железы, сетчатки глаза, крови, кожи, нервов, женскую яйцеклетку и спермы - фактически создавать "запчасти", выращенные из клеток кожи самого пациента. Яманака стал первым директором центра прикладных исследований клеток и возглавлял его до недавнего времени, пока не решил сконцентрироваться на исследованиях. Первая в мире операция с использованием искусственных многофункциональных клеток iPS была проведена в Японии в 2014 году.

https://ria.ru/20250310/nauka-2003688457.html

https://ria.ru/20250303/nauka-2002210256.html

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япония, синъя яманака