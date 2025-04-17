https://ria.ru/20250417/uchenye-2011732311.html

Ученые нашли "самые веские" доказательства внеземной жизни

Ученые нашли "самые веские" доказательства внеземной жизни - РИА Новости, 17.04.2025

Ученые нашли "самые веские" доказательства внеземной жизни

Ученые Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b в созвездии Льва два органических соединения — это самые веские доказательства... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:19:00+03:00

2025-04-17T08:19:00+03:00

2025-04-17T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ученые Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b в созвездии Льва два органических соединения — это самые веские доказательства внеземной жизни, сообщается на портале Кембриджского университета со ссылкой на публикацию в научном журнале Astrophysical Journal. В 2023 году американское космическое агентство НАСА с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружило в атмосфере К2-18b метан и углекислый газ. Новые результаты исследователи получили также на основе данных "Джеймса Уэбба". "На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид производятся только жизнью, в основном микробной — такой, как морской фитопланктон. Хотя неизвестный химический процесс и может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты стали самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы", — говорится в статье. Ученые выяснили, что концентрация этих соединений в атмосфере K2-18b значительно превосходит земную, достигая более десяти частиц на миллион (тогда как на Земле — менее чем одна частица на миллион).По словам исследователей, вероятность случайного происхождения открытых ими соединений составляет 0,3 процента, а чтобы достичь принятой классификации научного открытия, показатель должен опуститься ниже 0,00006 процента. Впрочем, как отметил участник команды профессор Никку Мадхусудхан, несмотря на "осторожный оптимизм" в восприятии результатов, астрономам нужно получить больше данных. Обнаружение соединений подтвердило прогноз о том, что они могут быть представлены в высокой концентрации на планетах гикеанского типа — горячих космических телах, поверхность которых покрывает океан, а атмосфера состоит из водорода, добавил Мадхусудхан.

https://ria.ru/20241226/tsivilizatsii-1991358412.html

https://ria.ru/20250412/venera-2010714990.html

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космос - риа наука, земля, львов, кембриджский университет, наса