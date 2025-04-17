Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли "самые веские" доказательства внеземной жизни - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:19 17.04.2025 (обновлено: 11:06 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/uchenye-2011732311.html
Ученые нашли "самые веские" доказательства внеземной жизни
Ученые нашли "самые веские" доказательства внеземной жизни - РИА Новости, 17.04.2025
Ученые нашли "самые веские" доказательства внеземной жизни
Ученые Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b в созвездии Льва два органических соединения — это самые веские доказательства... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:19:00+03:00
2025-04-17T11:06:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
львов
кембриджский университет
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011737137_0:46:634:403_1920x0_80_0_0_19c5d1251af7f9540c8ce498f8c31d49.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ученые Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b в созвездии Льва два органических соединения — это самые веские доказательства внеземной жизни, сообщается на портале Кембриджского университета со ссылкой на публикацию в научном журнале Astrophysical Journal. В 2023 году американское космическое агентство НАСА с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружило в атмосфере К2-18b метан и углекислый газ. Новые результаты исследователи получили также на основе данных "Джеймса Уэбба". "На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид производятся только жизнью, в основном микробной — такой, как морской фитопланктон. Хотя неизвестный химический процесс и может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты стали самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы", — говорится в статье. Ученые выяснили, что концентрация этих соединений в атмосфере K2-18b значительно превосходит земную, достигая более десяти частиц на миллион (тогда как на Земле — менее чем одна частица на миллион).По словам исследователей, вероятность случайного происхождения открытых ими соединений составляет 0,3 процента, а чтобы достичь принятой классификации научного открытия, показатель должен опуститься ниже 0,00006 процента. Впрочем, как отметил участник команды профессор Никку Мадхусудхан, несмотря на "осторожный оптимизм" в восприятии результатов, астрономам нужно получить больше данных. Обнаружение соединений подтвердило прогноз о том, что они могут быть представлены в высокой концентрации на планетах гикеанского типа — горячих космических телах, поверхность которых покрывает океан, а атмосфера состоит из водорода, добавил Мадхусудхан.
https://ria.ru/20241226/tsivilizatsii-1991358412.html
https://ria.ru/20250412/venera-2010714990.html
земля
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011737137_60:0:634:431_1920x0_80_0_0_e6e70b88abebde1807a523034abc179c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, львов, кембриджский университет, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Львов, Кембриджский университет, НАСА
Ученые нашли "самые веские" доказательства внеземной жизни

Ученые из Кембриджа нашли признаки жизни на экзопланете K2-18b в созвездии Льва

© University of CambridgeУченые Кембриджского университета обнаружили доказательства жизни на экзопланете K2-18b
Ученые Кембриджского университета обнаружили доказательства жизни на экзопланете K2-18b - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© University of Cambridge
Ученые Кембриджского университета обнаружили доказательства жизни на экзопланете K2-18b
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ученые Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b в созвездии Льва два органических соединения — это самые веские доказательства внеземной жизни, сообщается на портале Кембриджского университета со ссылкой на публикацию в научном журнале Astrophysical Journal.
В 2023 году американское космическое агентство НАСА с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружило в атмосфере К2-18b метан и углекислый газ. Новые результаты исследователи получили также на основе данных "Джеймса Уэбба".
Изображение Земли - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Следующие десять лет": ученый выступил с заявлением о внеземной жизни
26 декабря 2024, 06:15
"На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид производятся только жизнью, в основном микробной — такой, как морской фитопланктон. Хотя неизвестный химический процесс и может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты стали самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы", — говорится в статье.
Ученые выяснили, что концентрация этих соединений в атмосфере K2-18b значительно превосходит земную, достигая более десяти частиц на миллион (тогда как на Земле — менее чем одна частица на миллион).
По словам исследователей, вероятность случайного происхождения открытых ими соединений составляет 0,3 процента, а чтобы достичь принятой классификации научного открытия, показатель должен опуститься ниже 0,00006 процента. Впрочем, как отметил участник команды профессор Никку Мадхусудхан, несмотря на "осторожный оптимизм" в восприятии результатов, астрономам нужно получить больше данных.
Обнаружение соединений подтвердило прогноз о том, что они могут быть представлены в высокой концентрации на планетах гикеанского типа — горячих космических телах, поверхность которых покрывает океан, а атмосфера состоит из водорода, добавил Мадхусудхан.

Планету K2-18b обнаружили в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва, на расстоянии около 124 световых лет от Земли. Ее радиус больше земного в 2,6 раза, а масса — в 8,6 раза.

Венера - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия готовит миссию на Венеру: там нашли нечто очень интересное
12 апреля, 09:30
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляЛьвовКембриджский университетНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала