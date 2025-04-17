Ученые нашли "самые веские" доказательства внеземной жизни
Ученые из Кембриджа нашли признаки жизни на экзопланете K2-18b в созвездии Льва
© University of CambridgeУченые Кембриджского университета обнаружили доказательства жизни на экзопланете K2-18b
Ученые Кембриджского университета обнаружили доказательства жизни на экзопланете K2-18b
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ученые Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b в созвездии Льва два органических соединения — это самые веские доказательства внеземной жизни, сообщается на портале Кембриджского университета со ссылкой на публикацию в научном журнале Astrophysical Journal.
В 2023 году американское космическое агентство НАСА с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружило в атмосфере К2-18b метан и углекислый газ. Новые результаты исследователи получили также на основе данных "Джеймса Уэбба".
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"На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид производятся только жизнью, в основном микробной — такой, как морской фитопланктон. Хотя неизвестный химический процесс и может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты стали самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы", — говорится в статье.
Ученые выяснили, что концентрация этих соединений в атмосфере K2-18b значительно превосходит земную, достигая более десяти частиц на миллион (тогда как на Земле — менее чем одна частица на миллион).
По словам исследователей, вероятность случайного происхождения открытых ими соединений составляет 0,3 процента, а чтобы достичь принятой классификации научного открытия, показатель должен опуститься ниже 0,00006 процента. Впрочем, как отметил участник команды профессор Никку Мадхусудхан, несмотря на "осторожный оптимизм" в восприятии результатов, астрономам нужно получить больше данных.
Обнаружение соединений подтвердило прогноз о том, что они могут быть представлены в высокой концентрации на планетах гикеанского типа — горячих космических телах, поверхность которых покрывает океан, а атмосфера состоит из водорода, добавил Мадхусудхан.
Планету K2-18b обнаружили в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва, на расстоянии около 124 световых лет от Земли. Ее радиус больше земного в 2,6 раза, а масса — в 8,6 раза.