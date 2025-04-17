https://ria.ru/20250417/ucheniya-2011728416.html

Авиация ТОФ провела учения в Японском море

Авиация ТОФ провела учения в Японском море - РИА Новости, 17.04.2025

Авиация ТОФ провела учения в Японском море

Самолеты и вертолеты Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море учение по поиску подводной лодки условного противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:31:00+03:00

2025-04-17T07:31:00+03:00

2025-04-17T07:31:00+03:00

безопасность

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

ил-38

ил-38н

ан-26

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Самолеты и вертолеты Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море учение по поиску подводной лодки условного противника, сообщает ТОФ. Отмечается, что летное тактическое учение (ЛТУ) проходило в течение нескольких дне в отдельном смешанном авиационном полку морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), в нем принимали участие самолеты Ил-38 и Ил-38Н, Ан-26, а также вертолеты Ка-29 и Ка-27 различных модификаций. "Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н выполняли действия по поиску подводной лодки условного противника в морском полигоне Японского моря с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. В роли "вражеской" субмарины была задействована одна из дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении. Также в ходе учения экипажи вертолетов отработали вывод сил из-под удара, перебазирование и маскировку авиационной техники на местности. Самолеты транспортной авиации отработали погрузку личного состава и грузов с перебазирование на запасной аэродром. На заключительном этапе учения спасательные вертолеты отработали действия по спасению терпящих бедствие на воде и перевозку груза на внешней подвеске.

https://ria.ru/20250408/korabl-2009934634.html

https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, ил-38, ил-38н, ан-26