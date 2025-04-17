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Авиация ТОФ провела учения в Японском море - РИА Новости, 17.04.2025
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07:31 17.04.2025
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Авиация ТОФ провела учения в Японском море
Авиация ТОФ провела учения в Японском море - РИА Новости, 17.04.2025
Авиация ТОФ провела учения в Японском море
Самолеты и вертолеты Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море учение по поиску подводной лодки условного противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:31:00+03:00
2025-04-17T07:31:00+03:00
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
ил-38
ил-38н
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Самолеты и вертолеты Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море учение по поиску подводной лодки условного противника, сообщает ТОФ. Отмечается, что летное тактическое учение (ЛТУ) проходило в течение нескольких дне в отдельном смешанном авиационном полку морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), в нем принимали участие самолеты Ил-38 и Ил-38Н, Ан-26, а также вертолеты Ка-29 и Ка-27 различных модификаций. "Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н выполняли действия по поиску подводной лодки условного противника в морском полигоне Японского моря с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. В роли "вражеской" субмарины была задействована одна из дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении. Также в ходе учения экипажи вертолетов отработали вывод сил из-под удара, перебазирование и маскировку авиационной техники на местности. Самолеты транспортной авиации отработали погрузку личного состава и грузов с перебазирование на запасной аэродром. На заключительном этапе учения спасательные вертолеты отработали действия по спасению терпящих бедствие на воде и перевозку груза на внешней подвеске.
https://ria.ru/20250408/korabl-2009934634.html
https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html
японское море
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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, ил-38, ил-38н, ан-26
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ил-38, Ил-38Н, Ан-26
Авиация ТОФ провела учения в Японском море

Самолеты и вертолеты ТОФ провели в Японском море учения по поиску подлодки

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет-разведчик Тихоокеанского флота
Самолет-разведчик Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет-разведчик Тихоокеанского флота. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Самолеты и вертолеты Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море учение по поиску подводной лодки условного противника, сообщает ТОФ.
Отмечается, что летное тактическое учение (ЛТУ) проходило в течение нескольких дне в отдельном смешанном авиационном полку морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), в нем принимали участие самолеты Ил-38 и Ил-38Н, Ан-26, а также вертолеты Ка-29 и Ка-27 различных модификаций.
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"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н выполняли действия по поиску подводной лодки условного противника в морском полигоне Японского моря с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. В роли "вражеской" субмарины была задействована одна из дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.
Также в ходе учения экипажи вертолетов отработали вывод сил из-под удара, перебазирование и маскировку авиационной техники на местности. Самолеты транспортной авиации отработали погрузку личного состава и грузов с перебазирование на запасной аэродром. На заключительном этапе учения спасательные вертолеты отработали действия по спасению терпящих бедствие на воде и перевозку груза на внешней подвеске.
Проводы российско-китайского отряда кораблей на учение Бэйбу/Взаимодействие — 2024 во Владивостоке. 21 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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БезопасностьЯпонское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииИл-38Ил-38НАн-26
 
 
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