Авиация ТОФ провела учения в Японском море
Самолеты и вертолеты ТОФ провели в Японском море учения по поиску подлодки
Самолет-разведчик Тихоокеанского флота. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Самолеты и вертолеты Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море учение по поиску подводной лодки условного противника, сообщает ТОФ.
Отмечается, что летное тактическое учение (ЛТУ) проходило в течение нескольких дне в отдельном смешанном авиационном полку морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), в нем принимали участие самолеты Ил-38 и Ил-38Н, Ан-26, а также вертолеты Ка-29 и Ка-27 различных модификаций.
"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н выполняли действия по поиску подводной лодки условного противника в морском полигоне Японского моря с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. В роли "вражеской" субмарины была задействована одна из дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.
Также в ходе учения экипажи вертолетов отработали вывод сил из-под удара, перебазирование и маскировку авиационной техники на местности. Самолеты транспортной авиации отработали погрузку личного состава и грузов с перебазирование на запасной аэродром. На заключительном этапе учения спасательные вертолеты отработали действия по спасению терпящих бедствие на воде и перевозку груза на внешней подвеске.
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