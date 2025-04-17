Источник в Анкаре рассказал о встрече по безопасности в Черном море
На встрече по безопасности в Черном море приняли участие представители 21 страны
© AP Photo / ODED BALILTYКорабли ВМС Турции в проливе Босфор
© AP Photo / ODED BALILTY
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 апр - РИА Новости. Представители 21 страны приняли участие в двухдневной встрече по безопасности в Черном море, Анкара подчеркнула намерение соблюдать конвенцию Монтрё до подписания мирного соглашения по конфликту на Украине, сообщил в четверг источник в минобороны Турции.
Встреча по вопросам безопасности в Черном море "в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной" прошла во вторник и среду в штабе командования ВМС Турции. Источник в МО Турции ранее сообщил РИА Новости, что представитель РФ во встрече не участвовал.
"Во встрече приняли участие 39 иностранных военных представителей из 21 страны, в том числе из Турции. С иностранными военными представителями достигнут консенсус: для обеспечения безопасности Черного моря Турция продолжит лидирующую роль в планировании на морском уровне, что конвенция Монтрё будет применяться в ее нынешнем виде, пока не подписан мирный договор; этот вопрос будет принят во внимание при планировании", - цитирует телеканал NTV слова источника.
Турция с начала специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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