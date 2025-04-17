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Источник в Анкаре рассказал о встрече по безопасности в Черном море - РИА Новости, 17.04.2025
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13:50 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/turtsiya-2011801958.html
Источник в Анкаре рассказал о встрече по безопасности в Черном море
Источник в Анкаре рассказал о встрече по безопасности в Черном море - РИА Новости, 17.04.2025
Источник в Анкаре рассказал о встрече по безопасности в Черном море
Представители 21 страны приняли участие в двухдневной встрече по безопасности в Черном море, Анкара подчеркнула намерение соблюдать конвенцию Монтрё до... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:50:00+03:00
2025-04-17T13:50:00+03:00
в мире
турция
черное море
монтре
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СТАМБУЛ, 17 апр - РИА Новости. Представители 21 страны приняли участие в двухдневной встрече по безопасности в Черном море, Анкара подчеркнула намерение соблюдать конвенцию Монтрё до подписания мирного соглашения по конфликту на Украине, сообщил в четверг источник в минобороны Турции. Встреча по вопросам безопасности в Черном море "в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной" прошла во вторник и среду в штабе командования ВМС Турции. Источник в МО Турции ранее сообщил РИА Новости, что представитель РФ во встрече не участвовал. "Во встрече приняли участие 39 иностранных военных представителей из 21 страны, в том числе из Турции. С иностранными военными представителями достигнут консенсус: для обеспечения безопасности Черного моря Турция продолжит лидирующую роль в планировании на морском уровне, что конвенция Монтрё будет применяться в ее нынешнем виде, пока не подписан мирный договор; этот вопрос будет принят во внимание при планировании", - цитирует телеканал NTV слова источника. Турция с начала специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010877236.html
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в мире, турция, черное море, монтре
В мире, Турция, Черное море, Монтре
Источник в Анкаре рассказал о встрече по безопасности в Черном море

На встрече по безопасности в Черном море приняли участие представители 21 страны

© AP Photo / ODED BALILTYКорабли ВМС Турции в проливе Босфор
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / ODED BALILTY
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 апр - РИА Новости. Представители 21 страны приняли участие в двухдневной встрече по безопасности в Черном море, Анкара подчеркнула намерение соблюдать конвенцию Монтрё до подписания мирного соглашения по конфликту на Украине, сообщил в четверг источник в минобороны Турции.
Встреча по вопросам безопасности в Черном море "в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной" прошла во вторник и среду в штабе командования ВМС Турции. Источник в МО Турции ранее сообщил РИА Новости, что представитель РФ во встрече не участвовал.
"Во встрече приняли участие 39 иностранных военных представителей из 21 страны, в том числе из Турции. С иностранными военными представителями достигнут консенсус: для обеспечения безопасности Черного моря Турция продолжит лидирующую роль в планировании на морском уровне, что конвенция Монтрё будет применяться в ее нынешнем виде, пока не подписан мирный договор; этот вопрос будет принят во внимание при планировании", - цитирует телеканал NTV слова источника.
Турция с начала специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море
12 апреля, 13:42
 
В миреТурцияЧерное мореМонтре
 
 
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