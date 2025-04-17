Рейтинг@Mail.ru
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/tsirk-2011884035.html
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 17.04.2025
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:44:00+03:00
2025-04-17T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011881884_0:76:655:444_1920x0_80_0_0_0d71e916b4b23219249f16dde00f1aee.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка. "С глубоким прискорбием сообщаем о том, что на специальной военной операции героически погиб Назар Романович Якубов – цирковой артист, талантливый руководитель номера "гимнасты на мачте"… Сотрудники Большого Московского цирка выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Пусть светлая память о Назаре Якубове живёт в наших сердцах. Вечная ему память", - говорится в сообщении. Как уточняется, Якубов многие годы работал в стенах Большого Московского цирка. В родном цирке артиста запомнят как человека, преданного своему делу и творчески подходящего к выполнению задач, а также как чуткого и мудрого наставника. "Он умел вдохновлять и объединять людей, создавая атмосферу дружбы и взаимопонимания в коллективе", - добавляется в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20250326/rabotnitskiy-2007392494.html
https://rsport.ria.ru/20250313/trener-2004744317.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011881884_0:0:655:492_1920x0_80_0_0_5b76e50aecee68f22f4ce7430547f0cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Специальная военная операция на Украине
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции

Большой Московский цирк сообщил о смерти Назара Якубова в зоне СВО

© Фото : Большой Московский Цирк/TelegramАртист цирка Назар Якубов
Артист цирка Назар Якубов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Большой Московский Цирк/Telegram
Артист цирка Назар Якубов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка.
"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что на специальной военной операции героически погиб Назар Романович Якубов – цирковой артист, талантливый руководитель номера "гимнасты на мачте"… Сотрудники Большого Московского цирка выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Пусть светлая память о Назаре Якубове живёт в наших сердцах. Вечная ему память", - говорится в сообщении.
Александр Работницкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В зоне СВО погиб серебряный призер Паралимпиады
26 марта, 12:14
Как уточняется, Якубов многие годы работал в стенах Большого Московского цирка. В родном цирке артиста запомнят как человека, преданного своему делу и творчески подходящего к выполнению задач, а также как чуткого и мудрого наставника.
"Он умел вдохновлять и объединять людей, создавая атмосферу дружбы и взаимопонимания в коллективе", - добавляется в сообщении.
Тимур Амиров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В зоне СВО погиб тренер челябинской футбольной школы
13 марта, 14:05
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала