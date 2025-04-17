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Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 17.04.2025
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:44:00+03:00
2025-04-17T17:44:00+03:00
2025-04-17T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка. "С глубоким прискорбием сообщаем о том, что на специальной военной операции героически погиб Назар Романович Якубов – цирковой артист, талантливый руководитель номера "гимнасты на мачте"… Сотрудники Большого Московского цирка выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Пусть светлая память о Назаре Якубове живёт в наших сердцах. Вечная ему память", - говорится в сообщении. Как уточняется, Якубов многие годы работал в стенах Большого Московского цирка. В родном цирке артиста запомнят как человека, преданного своему делу и творчески подходящего к выполнению задач, а также как чуткого и мудрого наставника. "Он умел вдохновлять и объединять людей, создавая атмосферу дружбы и взаимопонимания в коллективе", - добавляется в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20250326/rabotnitskiy-2007392494.html
https://rsport.ria.ru/20250313/trener-2004744317.html
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Специальная военная операция на Украине
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции
Большой Московский цирк сообщил о смерти Назара Якубова в зоне СВО
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале
Большого Московского цирка.
"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что на специальной военной операции героически погиб Назар Романович Якубов – цирковой артист, талантливый руководитель номера "гимнасты на мачте"… Сотрудники Большого Московского цирка выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Пусть светлая память о Назаре Якубове живёт в наших сердцах. Вечная ему память", - говорится в сообщении.
Как уточняется, Якубов многие годы работал в стенах Большого Московского цирка. В родном цирке артиста запомнят как человека, преданного своему делу и творчески подходящего к выполнению задач, а также как чуткого и мудрого наставника.
"Он умел вдохновлять и объединять людей, создавая атмосферу дружбы и взаимопонимания в коллективе", - добавляется в сообщении.