https://ria.ru/20250417/tsirk-2011884035.html

Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции

Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 17.04.2025

Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции

Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:44:00+03:00

2025-04-17T17:44:00+03:00

2025-04-17T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Артист цирка Назар Якубов погиб в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка. "С глубоким прискорбием сообщаем о том, что на специальной военной операции героически погиб Назар Романович Якубов – цирковой артист, талантливый руководитель номера "гимнасты на мачте"… Сотрудники Большого Московского цирка выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Пусть светлая память о Назаре Якубове живёт в наших сердцах. Вечная ему память", - говорится в сообщении. Как уточняется, Якубов многие годы работал в стенах Большого Московского цирка. В родном цирке артиста запомнят как человека, преданного своему делу и творчески подходящего к выполнению задач, а также как чуткого и мудрого наставника. "Он умел вдохновлять и объединять людей, создавая атмосферу дружбы и взаимопонимания в коллективе", - добавляется в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20250326/rabotnitskiy-2007392494.html

https://rsport.ria.ru/20250313/trener-2004744317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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