https://ria.ru/20250417/tsb-2011883834.html

ЦБ составил портрет пользователя, установившего самозапрет на кредиты

ЦБ составил портрет пользователя, установившего самозапрет на кредиты - РИА Новости, 17.04.2025

ЦБ составил портрет пользователя, установившего самозапрет на кредиты

Банк России составил портрет пользователя, установившего самозапрет на кредиты: большинство пользователей (92%) выбрали установить полный запрет, а чаще всего... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:47:00+03:00

2025-04-17T17:47:00+03:00

2025-04-17T17:47:00+03:00

экономика

ипотека

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москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России составил портрет пользователя, установившего самозапрет на кредиты: большинство пользователей (92%) выбрали установить полный запрет, а чаще всего самозапрет оформляли граждане в возрасте 40-59 лет, следует из данных регулятора. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "Около 92% граждан, установивших самозапрет в первый месяц работы сервиса, выбрали вариант полного самозапрета - отказ от получения кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) дистанционно и при личном присутствии. Об этом свидетельствует информация Банка России, основанная на данных бюро кредитных историй", - сообщили в ЦБ. Согласно данным регулятора, чаще всего самозапрет устанавливали граждане старше 40 лет - 70%, из них 43% пришлось на россиян в возрасте 40-59 лет и 27% на людей в возрасте старше 60 лет. Также отмечается, что 74% граждан, установивших самозапрет, имеют или имели кредитные обязательства, среди них у 47% есть действующие кредиты. У 44% граждан, установивших самозапрет, в момент его установки отсутствовали действующие кредитные обязательства. Согласно данным ЦБ, у 26% граждан, установивших самозапрет, кредитных обязательств никогда не было. В основном такие граждане устанавливали полный самозапрет. Клиенты, имеющие только действующие займы в микрофинансовых организациях, практически не пользовались новым инструментом (менее 1% граждан, установивших самозапрет). При этом 90% граждан, имевших ранее микрозаймы и воспользовавшихся новым механизмом, установили полный запрет. Более того, 19% граждан, установивших самозапрет, проживают в Москве и Московской области.

https://ria.ru/20250415/kredity-2003042476.html

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экономика, ипотека, россия, москва, московская область (подмосковье), центральный банк рф (цб рф)