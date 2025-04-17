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ЦАХАЛ атаковала более 110 объектов в секторе Газа за двое суток - РИА Новости, 17.04.2025
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17:08 17.04.2025 (обновлено: 17:19 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/tsakhal-2011873267.html
ЦАХАЛ атаковала более 110 объектов в секторе Газа за двое суток
ЦАХАЛ атаковала более 110 объектов в секторе Газа за двое суток - РИА Новости, 17.04.2025
ЦАХАЛ атаковала более 110 объектов в секторе Газа за двое суток
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за двое суток атаковал более 110 объектов радикалов в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:08:00+03:00
2025-04-17T17:19:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за двое суток атаковал более 110 объектов радикалов в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии. "За последние два дня ВВС Израиля нанесли удары более чем по 110 объектам, принадлежащим террористическим организациям на территории сектора Газа. Среди атакованных целей были террористические ячейки, военные сооружения, из которых действовали террористы ХАМАС и другие объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что израильские военные ликвидировали главу ячейки палестинского движения ХАМАС, занимавшейся контрабандой оружия. Кроме того силы ЦАХАЛ уничтожили ряд объектов инфраструктуры радикалов, в том числе туннели, подземные шахты и пусковые установки на севере и юге сектора. Отмечается, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250403/tsahal-2009204613.html
https://ria.ru/20250415/netanjahu-2011456833.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ атаковала более 110 объектов в секторе Газа за двое суток

Армия Израиля атаковала более 110 объектов в секторе Газа за два дня

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за двое суток атаковал более 110 объектов радикалов в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"За последние два дня ВВС Израиля нанесли удары более чем по 110 объектам, принадлежащим террористическим организациям на территории сектора Газа. Среди атакованных целей были террористические ячейки, военные сооружения, из которых действовали террористы ХАМАС и другие объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также добавили, что израильские военные ликвидировали главу ячейки палестинского движения ХАМАС, занимавшейся контрабандой оружия. Кроме того силы ЦАХАЛ уничтожили ряд объектов инфраструктуры радикалов, в том числе туннели, подземные шахты и пусковые установки на севере и юге сектора.
Отмечается, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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